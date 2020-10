U20 Chair H.E. Fahd Al-Rasheed at the U20 Mayors Summit (Photo: AETOSWire)

U20 Chair H.E. Fahd Al-Rasheed at the U20 Mayors Summit (Photo: AETOSWire)

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--L’Urban 20 (U20), un gruppo di engagement del G20, ha annunciato in data odierna di avere in lavorazione l’istituzione di un Fondo globale per la reattività urbana (Global Urban Resilience Fund), il primo di questo tipo sviluppato dalle città per le città.

Nell’esprimersi in merito all’annuncio il presidente dell’U20, Sua Eccellenza Fahd Al-Rasheed, presidente della Commissione reale della Città di Riad, ha dichiarato: “In questo momento abbiamo l’opportunità di apprendere dall’impatto di COVID-19 per studiare come costruire città più reattive e agili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.