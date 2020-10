Andersen Global tilføjer Chancery Chambers til caribisk platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at tilføje bredde til organisationens dækning i den østlige caribiske region og indgår en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Chancery Chambers på Barbados.

Chancery Chambers blev grundlagt af partneren Sir Trevor Carmichael og er rangeret som Bånd 1 af Chambers and Partners, og har væsentlig erfaring med både den offentlige og private sektor på nationalt og internationalt niveau. Firmaets full service-kapaciteter omfatter national og international voldgift, selskabs- og handelsret, ansættelsesret, bankvirksomhed og finans, luftfartslovgivning, miljøret, intellektuel ejendom, forsikring, fusioner og opkøb, samt fast ejendom, med speciale i skatterådgivning, virksomhedsrådgivning og retssager.

“Vi er fortsat dedikerede til at være en benchmark-organisation for kvalitet og uovertrufne kundeløsninger, og vi mener, at den bedste måde at opnå dette på er at investere i vores medarbejdere og i vores firma,” sagde Sir Trevor. “Vi har fokus på fremtiden og på at skabe fundamentet for den næste generation. Vores samarbejde med Andersen Global er det næste skridt for vores firma, da vi søger at levere en global organisations ressourcer til vores kunder og fremme et miljø, der tilskynder til vores medarbejderes personlige og faglige udvikling.”

“T samarbejde med Chancery Chambers var ikke en vanskelig beslutning, da de tydeligvis er et førende firma på deres marked,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. “Vi ser frem til at samarbejde med dem og var meget imponeret over deres dedikation til forvaltning, og mener, at deres evner er synergistiske med vores andre samarbejdsfirmaer i regionen. Vores fælles værdier og vision giver et solidt fundament for stærke arbejdsforhold og udviklingen af en uovertruffen praksis i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 209 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

