REPLY: COVID-19, le Istituzioni Sanitarie bavaresi si affidano a Cluster Reply per la gestione delle catene di trasmissione

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, società del Gruppo Reply specializzata su tecnologia Microsoft, ha reso disponibile alle Istituzioni Sanitarie bavaresi una soluzione digitale da impiegare nell’ambito della gestione delle catene di trasmissione di Covid-19. In particolare, la soluzione si propone di digitalizzare i processi impiegati per contenere, tracciare e interrompere le catene di infezione, consentendo un risparmio significativo di tempo e un supporto efficace per tracciare accuratamente i casi.

La soluzione permette di gestire e monitorare digitalmente tutti i soggetti che hanno contratto il virus e i potenziali casi di contatto diretto. Il sistema, attraverso un’interfaccia semplificata, consente ai diversi gruppi preposti al tracciamento di registrare nuovi casi, verificare l’esito dei test diagnostici, monitorando le catene di trasmissione note o individuando nuovi focolai. Grazie a questa soluzione, le autorità sanitarie possono controllare in tempo reale l’evoluzione della situazione, analizzare la dinamica di diffusione dei casi e intervenire tempestivamente per identificare e contenere i focolai in via di sviluppo.

Attraverso un portale self-service, direttamente accessibile ai pazienti abilitati dal dipartimento di sanità pubblica, anche i soggetti contagiati hanno la possibilità di fornire aggiornamenti sul proprio stato di salute e segnalare lo storico dei propri contatti, aiutando così le autorità ad anticipare in modo tempestivo la generazione di nuovi contagi e ad adottare le misure necessarie.

La soluzione soddisfa i più elevati standard di sicurezza previsti per l'elaborazione dei dati ed è sviluppata per adattarsi in modo flessibile alle specifiche esigenze di uno Stato federato (Länder) o comune.

°°°

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

CLUSTER REPLY

Cluster Reply è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e di integrazione di sistemi su tecnologie Microsoft. Cluster Reply è focalizzata sull'innovazione e, da sempre, offre soluzioni Microsoft, on-premise ed in cloud, nelle aree di Modern Workplace, Business Applications, Applications ed Infrastructure, Data e AI. La forte esperienza, maturata in oltre 20 anni di collaborazione con Microsoft, consente a Cluster Reply di aiutare i propri clienti a scegliere le migliori soluzioni Microsoft, in modo rapido ed efficace, apportando nel proprio lavoro le competenze certificate Microsoft ed una conoscenza distintiva del mercato e dei suoi processi. www.cluster.reply.com