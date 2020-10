ROMA--(BUSINESS WIRE)--Il contesto sociale di tecnologie pervasive nella vita quotidiana e un ambiente di lavoro più complesso sono i fattori trainanti della trasformazione digitale del settore assicurativo globale e stimolano nuovi stakeholder a entrare nella tradizionale catena del valore.

In questo white paper, contenente varie citazioni dallo studio Predicts 2020: Digital Challenges Slow Down Insurance Industry Transformation di Gartner (dicembre 2019), spieghiamo come la suite di soluzioni digitali Digital Driver Essentials, frutto dell’esperienza di OCTO nel campo della telematica, consenta sia ai nostri stakeholder che alle aziende e ai consumatori che serviamo di disporre di strumenti intelligenti, intuitivi e tecnologicamente all’avanguardia in grado di offrire vantaggi immediati in termini di fidelizzazione, profilazione, analisi del rischio e un’influenza positiva sulla promozione del comportamento corretto, assistendo i guidatori in caso di incidenti e semplificando la loro esperienza con la società di assicurazione.

