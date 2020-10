CGTN: China Vows to Expand All-Around Opening-Up at Shenzhen SEZ's 40th Anniversary

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--China heeft woensdag gezworen de volledige openstelling van zijn economie uit te breiden toen het een grote bijeenkomst hield ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de oprichting van de Shenzhen Special Economic Zone (SEZ) in deze bloeiende stad in het zuiden van de provincie Guangdong.

Op 26 augustus 1980 keurde de nationale wetgever van China de oprichting goed van speciale economische zones in Shenzhen, Zhuhai en Shantou in de provincie Guangdong en Xiamen in de provincie Fujian. In de afgelopen vier decennia is Shenzhen getransformeerd van een klein vissersdorpje tot een moderne metropool met een permanente bevolking van meer dan 13 miljoen.

