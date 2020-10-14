Velodyne Lidar的Alpha Prime™将迎来黄金期

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) Alpha Prime™传感器旨在为安全出行提供支持。这是利用Velodyne的360度环绕视图视感知技术来为自动驾驶出行提供支持的下一代激光雷达传感器。作为经过十余年的激光雷达开发和学习的成果，Alpha Prime是专门为在复杂条件下能够以高速公路速度自动驾驶出行而设计的传感器。在一款传感器内将量程、分辨率和视场相整合，旨在成为推进汽车和机器人出租车(Robotaxi)公司以及高级驾驶辅助系统(ADAS)的自动驾驶策略的催化剂。

精心设计的Alpha Prime可在严峻的环境感知挑战中提供导航支持。它提供360°水平/ 40°垂直视场、300米量程，以及全帧速率下的高分辨率和点密度。这些功能在单个设备中的融合可以在广泛的环境和照明条件下助力自动驾驶。

Alpha Prime提供高分辨率和强大的反射返回，简化了对车辆、行人及其他障碍物的检测和跟踪。Alpha Prime提供业界领先的传感器到传感器干扰抑制功能，进一步消除激光雷达串扰和环境噪声。此外，无需借助主动冷却，它也能提供卓越的功率效率和热性能。

领先的市场地位

借助包括Alpha Prime在内的广泛产品组合，Velodyne已在激光雷达市场占据主导地位长达13年。该公司拥有逾300家客户，包括几乎所有全球领先的汽车原始设备制造商(OEM)和领先的科技公司。Velodyne在各行各业部署的传感器项目达165个，持续推动全球自动驾驶和安全出行方面的创新。

最近，Velodyne因其在汽车技术方面的开发、采用及将之融入车辆荣获TU-Automotive奖“年度硬件供应商”(Hardware Supplier of the Year)。赢得这一久负盛名的奖项进一步彰显Alpha Prime等Velodyne创新产品在加快自动驾驶车辆开发和增强高级驾驶辅助系统方面的表现。

Alpha Prime在严格的汽车级测试和验证中表现出强大的稳定性、可靠性和弹性。Velodyne拥有多种符合汽车行业生产标准的全球制造资源。通过专有的制造工艺，该公司可批量生产优质传感器，从而满足客户的需求。

Voyage是使用Alpha Prime的机器人出租车公司之一。

Voyage联合创始人兼首席执行官Oliver Cameron表示：“Voyage已开发和部署由Velodyne的激光雷达技术增加动力的自动驾驶汽车。我们的团队对Alpha Prime的进步感到惊讶，Velodyne的一系列创新也不断留下令人深刻的印象。”

Alpha Prime还支持各种其他应用，包括移动地图绘制、机器人和安防等。

卓越的低反射物体探测

Alpha Prime可在城市和高速公路环境等各种环境中实现自动驾驶操作。它可以远距离探测暗色或低反射物体，例如轮胎、深色车辆、低反射路面和低能见度行人。这款传感器还提供先进的负障碍物感知能力，例如道路上的坑洼和裂缝。

与Alpha Prime相比，相机传感器受到低光照条件影响，难以应付视觉幻象，并且需要相对复杂的计算才能提供距离测量。与激光雷达相比，另一种传感器类型的雷达分辨率较低（> 10厘米），因此雷达的3D图像模糊。雷达还难以探测静止物体，而且通常无法进行精确的物体探测。

推进安全

Alpha Prime传感器每秒产生数百万个数据点，可以进行精确、可靠的实时导航，从而探测可能构成碰撞威胁的物体、车辆和人员。Alpha Prime可以在雨、雨夹雪和大雪等各种天气条件下帮助以不同速度行驶的自动驾驶车辆导航道路。配备Alpha Prime的自动驾驶车辆可在不熟悉和动态的环境中安全高效地导航。

规格

如需了解更多信息和产品规格，请点击此处：Alpha Prime。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除了历史事实之外的所有陈述，同时也包括但不限于有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式）旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果截然相反。可能影响实际结果的重要因素包括Velodyne的增长管理能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能上市的其他与激光雷达和传感器相关的竞争产品和服务的成功；Velodyne识别和整合并购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务的需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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