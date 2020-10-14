Velodyne Lidar宣布与百度签订为期三年的销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布与百度签订了为期三年的Alpha Prime™激光雷达传感器销售协议。Alpha Prime传感器将用于自动驾驶应用。Velodyne将凭借低成本、大规模生产为百度及其“阿波罗”(Apollo)计划合作伙伴提供实惠的价格。

百度和百度的“阿波罗”计划（开源自动驾驶软件平台）选中Alpha Prime的原因在于其量程、分辨率和视场全部能够满足自动驾驶汽车的高性能要求。高质量3D激光雷达视觉是自动驾驶车辆准确感知环境的关键组成部分。

Alpha Prime传感器每秒产生数百万个数据点，从而可以进行精确、可靠的实时导航，并探测可能构成碰撞威胁的物体、车辆和人。Alpha Prime可以帮助以各种速度行驶的自动驾驶车辆进行道路导航，以及雨、雨夹雪和大雪等各种道路条件下行驶。这款强大的激光雷达将增强车辆功能。

自2016年以来，百度一直是Velodyne的战略投资者。百度和Velodyne共同致力于提高道路的自动驾驶性和安全性。

百度高级光学工程师Yaoming Shen表示：“在履行我们的智能驾驶使命时，百度与Velodyne等创新领导者合作，旨在为所有人带来安全、高效的自动驾驶体验。”

Velodyne Lidar亚洲区执行总监翁炜表示：“ Velodyne高度重视与战略业务合作伙伴和投资者百度的关系，我们全心全意致力于在中国市场的联合工作。他们是智能驾驶技术和部署的开拓者，其成就和影响力遍及全球市场。Alpha Prime可为自动驾驶车辆提供安全、高效的导航。”

Velodyne的Alpha Prime是下一代激光雷达传感器，利用Velodyne获专利的360度环绕视图感知技术来为自动驾驶出行提供支持。作为经过十多年激光雷达开发和学习的成果，Alpha Prime为城市和高速公路环境等各种道路状况下的自动驾驶操作提供支持。Velodyne在美国、日本和泰国等拥有多处制造资源，可大规模生产满足客户需求的优质传感器。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除了历史事实之外的所有陈述，同时也包括但不限于有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式）旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果截然不同。可能影响实际结果的重要因素包括Velodyne的增长管理能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能可获得的其他与激光雷达和传感器相关的竞争产品和服务的成功；Velodyne识别和整合并购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务的需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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