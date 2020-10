LONDRA--(BUSINESS WIRE)--LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), azienda leader di settore impegnata nello sviluppo di innovazioni e tecnologie medicali, ha annunciato oggi nuovi dati derivati dallo studio clinico Impianto di Perceval® Sutureless a fronte della sostituzione standard della valvola aortica (Perceval Sutureless Implant Versus Standard-Aortic Valve Replacement, PERSIST-AVR) e dal Registro Universale Sorin sulla sostituzione della valvola aortica (Sorin Universal Registry on Aortic Valve Replacement, SURE-AVR). I risultati emersi da una sotto-analisi dello studio PERSIST-AVR dimostrano esiti clinici migliori per i pazienti affetti da stenosi aortica cui è stata impiantata la valvola aortica non richiedente punti di sutura (sutureless) Perceval mediante intervento cardiochirurgico minimamente invasivo (minimally invasive cardiac surgery, MICS) rispetto ai pazienti cui è stata impianta una valvola di tipo “stent” attraverso lo stesso accesso.

