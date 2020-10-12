Velodyne Lidar宣布在纳斯达克全球精选市场鸣锣开市

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布其普通股和认股权证的股票已开始在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)交易，股票代码为“VLDR”（普通股）和“VLDRW”（ 认股权证）。

Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，以其突破性的激光雷达技术的广泛产品组合而享誉全球，包括革命性的传感器和软件解决方案。这些创新技术提供的性能、质量和灵活性可满足自动驾驶车辆和日益发展的新市场等众多行业的需求。目前，Velodyne凭借其广泛的产品组合服务于汽车行业，为高质量的高级驾驶辅助系统(ADAS)及车辆自动驾驶提供激光雷达。

除了服务于汽车市场之外，Velodyne还为包括智慧城市和智能十字路口、安防、移动3D地图绘制、工业和工厂机器人、智能农业、人行道、无人机/无人飞行器(UAV)等新市场提供激光雷达。随着业务增长和扩展，这些新市场的需求也不断增长。Velodyne的激光雷达解决方案为全球高度多元化的客户群所广泛运用。该公司创新的Automated with Velodyne (AwV)计划为集成商生态系统提供支持，以利用Velodyne激光雷达技术将下一代自动驾驶解决方案商业化。通过不断发展的AwV计划，Velodyne提供创新支持，推广应用，建立持久的客户和业务关系，从而帮助超过65家公司发展。

今年年初，Velodyne任命Anand Gopalan博士为首席执行官。Gopalan之前担任Velodyne的首席技术官，是一位经验丰富的半导体高管人士，具有丰富的打造和引领全球科技公司的经验。

Gopalan表示：“今天标志着Velodyne的又一座伟大里程碑，Velodyne的创立源于我们创始人David Hall的远见卓识和独创性。得益于我们全球员工的巨大贡献，我们已发展成为全球激光雷达巨擘。成为上市公司使Velodyne能够投入更多的资金来提供新的变革性自动驾驶技术和强大的ADAS产品，从而让我们的世界变得更美好。借助我们广泛的激光雷达传感器和革命性软件产品组合，我们致力于通过推进所有人的安全出行来改变社区。”

掀起自动驾驶革命

Hall于2005年发明了实时环绕视图激光雷达系统，目的是为角逐DARPA超级挑战赛(DARPA Grand Challenge)的自动驾驶车辆提供精确的视觉系统。福特汽车(Ford Motors)、通用汽车(GM)、卡特彼勒(Caterpillar)和谷歌(Google)等Velodyne最早的客户便是在DARPA超级挑战赛上遇到了Hall。通过与这些客户紧密合作，Hall不断创新、强化和改进用于3D地图绘制和自动驾驶的原始激光雷达设计。如今，几乎所有投身于安全自动驾驶的主要汽车厂商都采用了Hall的技术来大量制作各自的自动驾驶车辆程序，使得“自动驾驶革命”成为可能。Velodyne之后便涌现了其他激光雷达公司，但他们在原始专利发明的质量和卓越性方面一直难以超越Velodyne Lidar。今天，有人将Hall称为自动驾驶革命的策动者，而这一自动驾驶革命有可能改变交通运输和现代生活的方向。

知识产权所有人教育基金会(Intellectual Property Owners Education Foundation)将其“2018年度发明家”(2018 Inventor of the Year)奖授予了Hall，以表彰他的多项创新成就。此外，汽车制造商联盟(Auto Alliance)也向Hall授予了Autos2050大奖。

Velodyne是激光雷达技术知识产权领域的领导者，拥有广泛的专利和专利申请组合。该公司已为汽车和科技行业的逾300家客户提供服务，囊括几乎所有全球知名的汽车原始设备和技术制造商。Velodyne也凭借自身的成就斩获诸多行业奖项。近期获得的表彰包括2020 TU-Automotive Awards“年度硬件供应商”(Hardware Supplier of the Year)和久负盛名的2019年《汽车新闻》PACE奖(Automotive News PACE Award)。

推进安全出行

Velodyne长期致力于增强消费者、企业、政府、公共安全和社区受众对自动驾驶解决方案的安全和移动出行优势的了解。Velodyne主办的年度自动驾驶技术世界安全峰会(World Safety Summit on Autonomous Technology)让这些努力达到了顶峰。这项活动触发了协同工作，以共同推动自动驾驶和ADAS解决方案的推出，目的是实现更安全的出行。Velodyne还与母亲反对酒后驾驶组织(Mothers Against Drunk Driving)及自动驾驶汽车教育合作伙伴(Partners for Automated Vehicle Education)，就有关改善道路安全的公众教育保持合作。

Hall表示：“Velodyne拥有可实现更安全的自动驾驶出行的关键技术。Velodyne的目标是帮助挽救生命和更高效地运送人员和货物。随着创新企业发现使用激光雷达的新方法，我们也对新市场的兴起感到兴奋。今天，我们成为一家上市公司的成就证明了我们出色的团队、忠实的客户、兢兢业业的员工和珍贵的投资伙伴的价值，因为我们通过这项技术迎来了新的视界和世界。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除了历史事实之外的所有陈述，同时也包括但不限于有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式）旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果截然不同。可能影响实际结果的重要因素包括Velodyne的增长管理能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能可获得的其他与激光雷达和传感器相关的竞争产品和服务的成功；Velodyne识别和整合并购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务的需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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