Velodyne Lidar宣布在那斯達克全球精選市場鳴鑼開市

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布其普通股和認股權證的股票已開始在那斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)交易，股票代碼為VLDR（普通股）和VLDRW（認股權證）。

Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達（pure-play lidar）公司，以其突破性的雷射雷達技術的廣泛產品組合而享譽全球，包括革命性的感測器和軟體解決方案。這些創新技術提供的性能、品質和靈活性可滿足自動駕駛車輛和日益發展的新市場等眾多產業的需求。目前，Velodyne憑藉其廣泛的產品組合為汽車業提供服務，為高品質的先進駕駛輔助系統(ADAS)及車輛自動駕駛提供雷射雷達。

除了為汽車市場提供服務之外，Velodyne還為包括智慧城市和智慧十字路口、安全、行動3D地圖繪製、工業和工廠機器人、智慧農業、人行道、無人機/無人飛行器(UAV)等新市場提供雷射雷達。隨著業務成長和擴展，這些新市場的需求也不斷增長。Velodyne的雷射雷達解決方案為全球高度多元化的客戶群所廣泛運用。該公司創新的Automated with Velodyne (AwV)計畫為整合商生態系統提供支援，以利用Velodyne雷射雷達技術將下一代自動駕駛解決方案商品化。透過不斷發展的AwV計畫，Velodyne提供創新支援，推廣應用，建立持久的客戶和業務關係，從而幫助超過65家公司發展。

今年年初，Velodyne任命Anand Gopalan博士為執行長。Gopalan之前擔任Velodyne的技術長，是一位經驗豐富的半導體高階主管，在打造和引領全球科技公司方面具有豐富的經驗。

Gopalan表示：「今天象徵著Velodyne的又一座偉大里程碑，Velodyne的創立源於我們創辦人David Hall的遠見卓識和獨創性。歸功於我們全球員工的巨大貢獻，我們已發展成為全球雷射雷達巨擘。成為上市公司使Velodyne能夠投入更多的資金來提供新的變革性自動駕駛技術和強大的ADAS產品，從而讓我們的世界變得更美好。憑藉我們廣泛的雷射雷達感測器和革命性軟體產品組合，我們致力於透過促進所有人的安全運輸來改變社區。」

掀起自動駕駛革命

Hall於2005年發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，目的是為角逐DARPA超級挑戰賽(DARPA Grand Challenge)的自動駕駛車輛提供精確的視覺系統。福特汽車(Ford Motors)、通用汽車(GM)、開拓重工(Caterpillar)和谷歌(Google)等Velodyne最早的客戶便是在DARPA超級挑戰賽上遇到了Hall。透過與這些客戶緊密合作，Hall不斷創新、強化和改進用於3D地圖繪製和自動駕駛的原始雷射雷達設計。如今，幾乎所有投身於安全自動駕駛的主要汽車廠商都採用了Hall的技術來大量製作各自的自動駕駛車輛程式，使得「自動駕駛革命」成為可能。Velodyne之後便湧現了其他雷射雷達公司，但他們在原始專利發明的品質和卓越性方面一直難以超越Velodyne Lidar。今天，有人將Hall稱為自動駕駛革命的策動者，而這一自動駕駛革命有可能改變交通運輸和現代生活的方向。

智慧財產權所有人教育基金會(Intellectual Property Owners Education Foundation)將其「2018年度發明家」(2018 Inventor of the Year)獎頒發給Hall，以表揚他的多項創新成就。此外，汽車製造商聯盟(Auto Alliance)也向Hall頒發了Autos2050大獎。

Velodyne是雷射雷達技術智慧財產權領域的領導者，擁有廣泛的專利和專利申請組合。該公司已為汽車和科技業的逾300家客戶提供服務，囊括幾乎所有全球知名的汽車原始設備和技術製造商。Velodyne也憑藉自身的成就榮獲諸多產業獎項。近期獲得的表揚包括2020 TU-Automotive Awards「年度硬體供應商」(Hardware Supplier of the Year)和久負盛名的2019年《汽車新聞》PACE獎(Automotive News PACE Award)。

促進安全運輸

Velodyne長期致力於增強消費者、企業、政府、公共安全和社區受眾對自動駕駛解決方案的安全和交通運輸優勢的瞭解。Velodyne主辦的年度自動駕駛技術世界安全高峰會(World Safety Summit on Autonomous Technology)讓這些努力達到了頂峰。這項活動觸發了協同工作，以共同推動自動駕駛和ADAS解決方案的推出，目的是實現更安全的交通運輸。Velodyne還與母親反對酒後駕駛組織(Mothers Against Drunk Driving)及自動駕駛汽車教育合作夥伴(Partners for Automated Vehicle Education)，就有關改善道路安全的公眾教育保持合作。

Hall表示：「Velodyne擁有可實現更安全的自動化交通運輸的關鍵技術。Velodyne的目標是幫助挽救生命和更有效率地運送人員和貨物。隨著創新企業發現使用雷射雷達的新方法，我們也對新市場的興起感到興奮。今天，我們成為一家上市公司的成就證明了我們出色的團隊、忠實的客戶、兢兢業業的員工和珍貴的投資夥伴的價值，因為我們透過這項技術迎來了新的視界和世界。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可滿足各行各業的需求。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過推痛所有人的安全運輸來改變生活和社區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除了歷史事實之外的所有陳述，同時也包括但不限於有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等陳述。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式）旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果截然不同。可能影響實際結果的重要因素包括Velodyne的成長管理能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；COVID-19疫情對Velodyne及其客戶業務的不確定影響；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能可獲得的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭產品和服務的成功；Velodyne識別和整合併購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務的需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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