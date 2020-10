Acosta Verde, patrocinada pela Equity International, torna-se pública

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Grupo Acosta Verde (“Acosta Verde” ou a “Empresa”), um proprietário / operador de shopping center mexicano patrocinado pela Equity International, uma empresa de private equity fundada por Sam Zell, concluiu com sucesso uma fusão com uma Sociedade de Aquisição de Propósito Específico (“SPAC” ) da Promecap, SA de CV, uma empresa líder de private equity no México. Como resultado da fusão, a Acosta Verde tornou-se uma empresa recém-formada de capital aberto na Bolsa Mexicana de Valores, negociada sob o código GAV. A Companhia é administrada internamente, promovendo o alinhamento entre acionistas, administração e conselho.

“Acosta Verde agora tem um balanço patrimonial forte com caixa substancial para investimentos”, afirmou Tom Heneghan, CEO da Equity International. “A empresa está procurando ativamente alocar capital de forma oportunista para várias iniciativas de crescimento para aumentar a escala, a liquidez e o valor para seus acionistas.”

A Equity International fez seu primeiro investimento na Acosta Verde em 2015. A empresa foi fundada há 40 anos por Jesus Acosta Verde. Desde então, a parceria permitiu à Acosta Verde dobrar de tamanho, passando de nove para 18 shopping centers.

Acosta Verde é especializada no conceito de shopping center “Sendero”, que é ancorado por um hipermercado ao lado de uma base de locatários de alta qualidade, com foco na crescente classe média mexicana e nas compras baseadas na necessidade. Os centros têm como alvo o segmento de mercado intermediário do setor de varejo mexicano, que é historicamente fragmentado e pouco penetrado. Apesar dos fechamentos temporários devido aos impactos da pandemia COVID-19, todos os shoppings foram reabertos, estão se recuperando rapidamente e estão superando muitos outros formatos de varejo devido ao seu conceito durável. A empresa está em processo de lançamento de um mercado on-line, que permitirá a seus lojistas vender produtos pela internet.

“Continuamos a ver uma forte demanda de nossa base de consumidores por nossas ofertas de shopping centers e estamos constantemente em busca de novas iniciativas para permanecer na vanguarda do setor”, disse Jesus Acosta Castellanos, CEO da Acosta Verde. “Desde o investimento da Equity International até o final do ano de 2019, alcançamos taxas de crescimento de vendas nas mesmas lojas próximas a 10% e rendimentos de desenvolvimento atraentes. Há uma enorme oportunidade em nosso mercado-alvo que acreditamos que continuará após o impacto da pandemia de COVID-19 diminuir.”

“A equipe de gestão de Acosta Verde tem um histórico de mais de três décadas de crescimento de centros de alta qualidade e proporcionando excelentes experiências de consumo. A inclusão de um parceiro e investidor de qualidade institucional, como a Promecap, catalisa ainda mais o crescimento e posiciona a empresa como líder no México”, acrescentou Brian Finerty, diretor de investimentos da Equity International. “Esta é a nossa segunda empresa de portfólio a abrir o capital em 2020 e estamos animados para dar o próximo passo na evolução de Acosta Verde.”

Sobre a Equity International

Fundada por Sam Zell em 1999, a Equity International Management, LLC ("EI"), sediada em Chicago, é uma empresa de capital privado focada principalmente em investimentos fora dos Estados Unidos. A empresa faz investimentos em nível de entidade em empresas operacionais relacionadas com o setor imobiliário e de infraestrutura, bem como em soluções inovadoras no setor habitacional. A EI alavanca sua rede e experiência para construir negócios institucionais ao lado de parceiros operacionais fortes. Web: http://www.equityinternational.com

Sobre Acosta Verde

O Grupo Acosta Verde fundada por Jesús Acosta Verde em 1970, é uma imobiliária mexicana que se dedica ao desenvolvimento, propriedade, locação e administração de shopping centers em todo o México. Desenvolvedor do modelo de sucesso de shopping center Plaza Sendero, onde a âncora é representada pela loja de supermercado e cinemas, com mais de 200 espaços comerciais adicionais em cada imóvel. Acosta Verde está fortemente comprometida com as necessidades de seus clientes, tanto inquilinos quanto consumidores; sempre em busca de oportunidades potenciais para satisfazer as necessidades da população e do mercado; também trabalhando no dia-a-dia para maximizar o retorno dos investidores e parceiros em cada empreendimento de shopping center. Web: http://www.grupoav.com

Sobre a Promecap

Fundada por Fernando Chico Pardo em 1997, a Promecap é um grupo de gestão de ativos com base no México com aproximadamente US$ 3,6 bilhões de ativos sob gestão. Desde o início, a Promecap tem se concentrado principalmente na criação de valor para seus investidores por meio de investimentos privados e públicos, executando com sucesso mais de 67 investimentos de private equity em diferentes setores e administrando uma carteira globalmente diversificada de títulos públicos e fundos de investimento administrados por terceiros. Web: www.promecapac.com

Aviso de isenção

Nada aqui deve ser interpretado como uma oferta de compra ou venda de qualquer título. O desempenho anterior não garante resultados. As declarações ou informações aqui disponíveis, incluindo quaisquer declarações prospectivas, foram feitas em 5 de outubro de 2020 e estão sujeitas a alterações. Certas declarações representam os pontos de vista e opiniões dos indivíduos que fazem tais declarações e não representam necessariamente os pontos de vista ou opiniões da empresa ou de todo o pessoal nela contido. Devido à natureza de rápida evolução da COVID-19, as circunstâncias podem estar sujeitas a mudanças significativas e rápidas.

