Esri y AfroChampions lanzan una alianza para promover el GIS en África

Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, anunció hoy una iniciativa conjunta con AfroChampions, una organización panafricana sin fines de lucro que tiene como objetivo promover políticas que fomenten la colaboración público-privada para la transformación económica de África. El objetivo de la iniciativa es involucrar a los líderes de las empresas, los gobiernos, la Unión Africana y otras comunidades económicas regionales a través del diálogo y la creación de asociaciones potenciales en la aplicación de tecnologías y soluciones geoespaciales.

Esta nueva asociación con AfroChampions busca contribuir al desarrollo económico sostenible en África y promover los beneficios de una infraestructura geoespacial compartida en todo el continente. Como la mayoría de los africanos todavía vive en áreas rurales, la tecnología del sistemas de información geográfica (geographic information system, GIS) puede crear nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en áreas críticas como la salud y la telemedicina, la gestión de la tierra, la agricultura y la movilidad.

El poderoso mapeo y análisis de datos que proporciona el GIS forma la base de algunas de las estrategias económicas más exitosas que las naciones siguen hoy. Esta iniciativa ofrecerá a los gobiernos africanos y a otras organizaciones un acceso simplificado a la tecnología y los conocimientos especializados del GIS de Esri, líder en el mundo, además de una amplia red de asociados regionales.

"Dado el impacto de la pandemia de COVID-19 y las crisis relacionadas, los líderes africanos deben acelerar la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area, AfCFTA), que es nuestro propio plan de recuperación", señaló el Dr. Edem Adzogenu, director ejecutivo de AfroChampions. "Sin embargo, necesitamos tecnologías, como las soluciones geoespaciales, para poner en funcionamiento la AfCFTA."

A largo plazo, las soluciones de Esri harán avanzar los proyectos retenidos como parte del Marco de Inversión del Trillón de Dólares de los AfroCampeones, una hoja de ruta de 360 grados oficialmente respaldada por la Unión Africana y en la que los principales habilitadores del AfCFTA son el transporte y la conectividad; la eliminación de las barreras no arancelarias; la energía de bajo costo; y el aumento del valor y la industrialización en una economía digital modernizada.

"En un momento de incertidumbre económica, consideramos que es parte de la misión de nuestra empresa coordinar y colaborar con socios como AfroChampions en iniciativas que promuevan el desarrollo mundial sostenible", manifestó Sohail Elabd, gerente general de Esri Medio Oriente y África. "Con la ayuda de una red de líderes empresariales y políticos orientados a la acción que se extienden por todo el continente, estas iniciativas pueden ser decisivas para avanzar en el uso de soluciones geoespaciales para el bien público en todo el mundo, desde la cobertura sanitaria hasta el apoyo a la infraestructura".

Esta asociación forma parte del compromiso permanente de Esri con sus usuarios y con la comunidad geoespacial más amplia de toda África. Está estrechamente alineado con iniciativas continentales clave como el Acuerdo de Libre Comercio de África, la Estrategia del Banco Africano de Desarrollo para 2013-2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030 y el Programa 2063 de la Unión Africana, que hace hincapié en la necesidad de la gestión de la información geoespacial mundial para el desarrollo sostenible (Geospatial Information for Sustainable Development, GI4SD).

"El apoyo de Esri es oportuno", continuó Adzogenu. "Puede ayudarnos de muchas maneras prácticas, como la recopilación de datos, la identificación de las mejores prácticas que pueden reproducirse de un país a otro, la definición de las ubicaciones adecuadas para los proyectos de infraestructura estratégica o la puesta en marcha de proyectos renovables transfronterizos".

Africa Geoportal, la plataforma de la comunidad geoespacial existente en el continente construida por Esri apoyará el festival virtual Boma of Africa de AfroChampions, así como otras actividades comunitarias en curso.

Para obtener más información sobre cómo Esri se está asociando con las comunidades africanas y del Medio Oriente para empoderarlas con soluciones sostenibles basadas en la ubicación para los desafíos globales, visite esri.com/en-us/about/about-esri/mea.

Acerca de AfroChampions

La Iniciativa AfroChampions es una asociación público-privada diseñada para impulsar los recursos y las instituciones africanas para impulsar la integración y transformación económicas de África. Como consecuencia, AfroChampions apoya el surgimiento y el éxito de los campeones económicos africanos, que tienen un papel fundamental en la integración de los mercados africanos y aceleran la transformación del continente y su competitividad global. AfroChampions tiene su sede en Accra, Ghana, y trabaja con socios y gobiernos regionales y globales, con el apoyo de otros socios corporativos e institucionales. AfroChampions ha definido cuatro pilares de actividad, todos orientados a apoyar la integración económica de África. Los pilares son los siguientes

Promoción de políticas: La formulación y promoción de políticas de la integración africana y el desarrollo inclusivo, con un enfoque específico en el avance del área de libre comercio continental africano, que se espera que cree el mercado único más grande a nivel mundial en 2021.

Movilizar a los campeones para el impacto: Crear redes y asociaciones de campeones africanos del sector público y privado para colaborar en los proyectos e iniciativas de la transformación africana.

Facilitar inversiones: Impulsar la inversión en los proyectos de cambio de juego en el continente que aceleren la integración y la transformación.

Construir futuros campeones: Construir y promover la próxima generación de instituciones de campeones, innovadores y líderes africanos.

Obtenga más información en www.afrochampions.com.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969, el software Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones, incluidas 90 de las empresas Fortune 100, todos los 50 gobiernos estatales, más de la mitad de todos los condados (grandes y pequeños), 87 de las 100 mejores universidades estadounidenses según Forbes y todos los 15 departamentos ejecutivos del gobierno de los Estados Unidos y decenas de agencias independientes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más avanzadas para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

