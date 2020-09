Western Union e Isabel Group collaborano per fornire servizi di pagamento internazionali alle aziende Belghe.

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Western Union, leader nei movimenti di denaro e nei pagamenti cross-border e cross-currency, annuncia una collaborazione tra la sua divisione aziendale, Western Union Business Solutions, e Isabel Group, il principale fornitore di servizi multi-bancari sia per le imprese che per i consumatori e la più grande Fintech in Belgio.

Secondo i termini dell’accordo, Western Union Business Solutions fornirà la connettività mondiale alla piattaforma multi-banking di Isabel Group che consente alle organizzazioni di gestire le proprie operazioni bancarie online ed eseguire pagamenti facili e veloci. La piattaforma Isabel 6 serve 70.000 clienti professionisti e ora collettivamente può accedere alla rete di pagamenti globali senza rivali di Western Union Business Solutions, diffusa su 200 tra nazioni e territori in oltre 130 valute in tutto il mondo. L'ampia rete globale di Western Union Business Solutions, unita alla conoscenza dei mercati locali, consentirà agli utenti della piattaforma Isabel di gestire i pagamenti internazionali in modo semplice, efficace ed efficiente. La competenza degli specialisti di Western Union Business Solutions in tema di fluttuazione valutaria e mercati valutari assisterà i clienti nel gestire i pagamenti internazionali e il rischio di cambo attraverso un'ampia gamma di prodotti di copertura.

Marc-Elie Caspar, Country Director Francia & Benelux di Western Union Business Solutions, nota:

"Siamo orgogliosi di estendere e rafforzare la nostra presenza e le nostre attività in Belgio attraverso questa partnership chiave con Isabel Group, il più grande player Fintech che offre il più popolare ecosistema multibancario B2B e la soluzione di pagamento online per aziende di qualsiasi dimensione in Belgio. Insieme, offriremo ai nostri clienti una soluzione di pagamento innovativa per le transazioni in valuta estera, un'assistenza clienti dedicata, tariffe e commissioni negoziate e un livello di fiducia eccezionale grazie alla nostra licenza bancaria europea.”

"Questo tipo di partnership fa parte del nostro DNA presso Western Union Business Solutions. Equipaggiamo e supportiamo le organizzazioni di tutto il mondo che cercano un partner per ottimizzare i pagamenti internazionali con soluzioni per l'invio, la ricezione e la gestione dei pagamenti internazionali."

La piattaforma Isabel 6 è supportata dall'esperienza, dalle risorse e dalla tecnologia fornite da Isabel Group. La fintech Belga dispone di una vasta rete di partner ed è una delle tre aziende in Belgio (fonte: AMPG) a soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 20000-1 2011 e ad aver ottenuto la certificazione corrispondente a tale norma.

Jean de Crane, CEO di Isabel Group, aggiunge: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Western Union Business Solutions come nuovo membro internazionale della piattaforma multi-banking Isabel 6. Questa collaborazione aggiungerà valore aggiunto ai nostri clienti commerciali comuni nell'elaborazione delle loro strategie di pagamento e di cambio". Non vediamo l'ora di lavorare insieme a questo attore internazionale nel nostro ecosistema".

Informazioni su Western Union

Western Union Company (NYSE: WU) è leader mondiale nei movimenti di denaro e nei pagamenti internazionali in valuta estera. La nostra piattaforma omnichannel collega il mondo digitale e quello fisico e consente ai consumatori e alle aziende di inviare e ricevere denaro ed effettuare pagamenti con velocità, facilità e affidabilità. Al 30 giugno 2020, la nostra rete comprende oltre 550.000 punti vendita al dettaglio che offrono i nostri servizi a marchio in più di 200 paesi e territori, con la possibilità di inviare denaro su miliardi di conti. Inoltre, westernunion.com il nostro canale in più rapida crescita nel 2019, è disponibile in oltre 75 paesi, a cui si aggiungono altri territori, per spostare denaro in tutto il mondo. Grazie alla sua capillarità globale, Western Union movimenta il denaro in modo ottimale connettendo tra loro famiglie, amici e attività al fine di favorire l’inclusione finanziaria e sostenere la crescita economica. Per maggiori informazioni visitate il sito web www.westernunion.com.

Informazioni su Isabel Group

Isabel Group opera per collegare e snellire i processi amministrativi e finanziari delle aziende. Il fornitore di servizi finanziari assicura scambi di documenti, pagamenti e identità scorrevoli e affidabili, automatizzandone l’accesso. Ciò aiuta le aziende a ottenere una visione approfondita dei flussi finanziari e a migliorare le decisioni d’impresa.

Circa 65.000 aziende, 3.000 studi contabili, 150 partner di software e 30 banche lavorano con il software Isabel Group o a esso collegati: Isabel 6, Seven, Ibanity, CodaBox, ClearFacts, Ponto, BookMate, SignHere, KUBE e Zoomit. Questo significa che Isabel Group gestisce l’infrastruttura finanziaria più estesa del Belgio. Con oltre 300 esperti, il gruppo automatizza 450 milioni di operazioni all’anno o 7,10 miliardi di euro al giorno.

WU-G

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.