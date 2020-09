Akselos e il Gruppo COSMI si alleano per portare la tecnologia predittiva basata sui 'gemelli digitali' nel mercato energetico e manifatturiero italiano

LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Akselos e il Gruppo COSMI, fornitore di servizi tecnici, hanno firmato un protocollo d'intesa triennale per portare sul mercato nazionale la rivoluzionaria tecnologia dei gemelli digitali targata Akselos.

Questa tecnologia emergente viene utilizzata nelle industrie offshore per migliorare la sicurezza, ridurre la manutenzione e i costi operativi, oltre che contribuire a estendere della vita degli asset. Utilizzata in combinazione con dei sensori, la simulazione strutturale offre agli operatori del settore una chiara idea delle condizioni di strutture complesse e di grandi dimensioni, praticamente in tempo reale, con informazioni sulle condizioni future che permettono di migliorare gli interventi di ispezione, manutenzione e riparazione.

Giorgio Zuffa, CEO di COSMI, ha dichiarato: "La partnership con Akselos è in sintonia con il nostro impegno: mettere a disposizione dei clienti le tecnologie più avanzate del mercato. La transizione energetica sta portando verso un mondo digitale, in cui gli operatori utilizzeranno strumenti innovativi per monitorare le performance strutturali degli asset in tempo reale, fornendo informazioni che permetteranno di ottimizzare processi e risorse per i team addetti alla manutenzione. La sinergia con Akselos ci consentirà di rafforzare l'offerta di tutti i nostri servizi tecnici e di gestione operativa. La conversione delle infrastrutture esistenti in impianti meno inquinanti o più performanti richiederà un'approfondita valutazione dell'integrità strutturale, per estendere la durata degli asset all'insegna della sicurezza e dell'efficienza".

Combinata con le capacità tecniche e di gestione degli asset di COSMI, l'avanzato modello basato sui gemelli digitali di Akselos permetterà di proporre un'offerta unica ai clienti di tutte le industrie core di COSMI, con una particolare attenzione iniziale sugli impianti onshore e offshore nei segmenti GNL, petrolifero, del gas e delle rinnovabili.

John Bell, vicepresidente senior di Akselos, ha commentato: "COSMI è uno stimato attore tecnico in Italia, e questo protocollo d'intesa dimostra il loro approccio orientato al futuro in materia di digitalizzazione. Cerchiamo appositamente dei partner con un approccio simile al nostro per quanto riguarda la tecnologia più innovativa, e siamo certi che impareremo da COSMI nel corso di questa collaborazione che mira a trasformare il settore energetico, della cosiddetta 'cattura del carbonio' e dell'industria pesante in Italia".

COSMI da oltre 40 anni offre alle industrie dell'energia di tutto il mondo vari servizi tecnici: dallo studio di progettazione, procurement, installazione e costruzione fino a comprendere manutenzione e logistica. Il Gruppo COSMI attualmente opera in Italia, Europa dell'Est, Nordafrica e Africa australe.

