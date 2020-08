Western Union Business Solution fornisce l'accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato per le Imprese

Roma--(BUSINESS WIRE)--Il gruppo Western Union, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro e pagamenti cross-border, ha ampliato il proprio portafoglio prodotti offrendo finanziamenti alla clientela business italiana (PMI) attraverso la banca del gruppo, Western Union International Bank GmbH (WUIB). In qualità di soggetto accreditato presso il Medio Credito Centrale per la concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato, Western Union Business Solutions ha la possibilità di erogare finanziamenti volti a sostenere l’operatività delle aziende clienti.

Alle innovative soluzioni per la gestione di pagamenti ed incassi in valuta e del relativo rischio cambio, Western Union Business Solutions aggiunge quindi un nuovo importante strumento per le aziende italiane in questo momento di crisi.

"L'economia italiana è stata duramente colpita dalla crisi legata al COVID-19, alcuni dei settori industriali chiave del Paese sono ancora in grande difficoltà o nelle fasi iniziali del percorso di ripresa. In questo contesto, per noi è una priorità aiutare i nostri clienti a fronteggiare le sfide dei mercati internazionali attraverso una gestione efficiente della tesoreria, riducendo i rischi dell'esposizione valutaria e iniettando liquidità nella loro operatività quotidiana mediante il programma di finanziamenti garantiti dallo Stato" ha dichiarato Christian Traversini, Head of Southern Europe per Western Union Business Solutions. "Siamo lieti di essere vicini ai nostri clienti in questo momento di difficoltà”.

I decreti governativi recentemente approvati dall’esecutivo italiano ("Decreto Liquidità e successive modifiche") hanno lo scopo di aiutare le imprese italiane a mantenere gli attuali livelli occupazionali e a finanziare la loro attività quotidiana. Le domande di finanziamento approvate saranno garantite dal Fondo istituito presso il Medio Credito Centrale per un importo pari al 90% o al 100% dell'importo erogato. I fondi dovranno essere utilizzati dalle imprese per la corresponsione di salari, il pagamento di canoni di locazione, interessi ipotecari e utenze, senza che sia richiesta la costituzione di garanzie collaterali o personali a carico dei richiedenti. Le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre 2020 e saranno valutate nei limiti dei fondi messi a disposizione del Fondo dal citato Decreto Liquidità.

Per saperne di più sul Fondo di Garanzia per le PMI, visitare il sito https://www.mcc.it/covid-19/

