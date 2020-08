Engage Virtual 2020 is UtilityAI leader Bidgely’s fourth annual event where utility leaders, industry influencers and tech experts share their perspective and best practices on applying AI to drive customer experience, grid analytics and utility-wide value. (Graphic: Business Wire)

Engage Virtual 2020 is UtilityAI leader Bidgely’s fourth annual event where utility leaders, industry influencers and tech experts share their perspective and best practices on applying AI to drive customer experience, grid analytics and utility-wide value.

Engage Virtual 2020 is UtilityAI leader Bidgely’s fourth annual event where utility leaders, industry influencers and tech experts share their perspective and best practices on applying AI to drive customer experience, grid analytics and utility-wide value.

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--

Società di servizi energetici e i rivenditori al dettaglio di energia globali si partecipano insieme a Salesforce, JD Power e Guidehouse Insights al più prestigioso evento dedicato all’intelligenza artificiale nel settore energetico: Bidgely Engage Virtual 2020

Le società di servizi energetici e i rivenditori al dettaglio di energia globali si riuniranno per la conferenza Bidgely Engage Virtual 2020 che si terrà dal 14 settembre al 17 novembre per esplorare il potere dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore energetico. Engage Virtual 2020 è la quarta edizione dell’evento annuale sponsorizzato da Bidgely, titolare dell’ineguagliata piattaforma UtilityAI, in cui rappresentanti delle maggiori società di servizi energetici, le voci più influenti del settore ed esperti tecnici condividono i loro pareri e le migliori pratiche sull’applicazione dell’AI per migliorare l’esperienza dei clienti, le funzionalità analitiche per le reti elettriche e la generazione di valore a livello dell’intera azienda.

“Engage è la più importante opportunità d’incontro tra gli operatori più innovativi del settore energetico e i leader del settore tecnologico che stanno contribuendo all’introduzione nel settore di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale dove le applicazioni AI di oggi si incontrano con il futuro del settore energetico” ha spiegato Gautam Aggarwal, Direttore del marketing presso Bidgely. “L’organizzazione dell’evento in formato virtuale ci ha permesso di espandere Engage su scala globale. Con eventi nel Nord America, in Europa, in Giappone e nella regione Asia Pacifico, è prevista la partecipazione di un gruppo incredibilmente diversificato di relatori affermati a garanzia di dibattiti considerevolmente più personalizzati su come l’intelligenza artificiale abbia consentito di far fronte alle difficoltà sussistenti in maniera più efficiente e mirata in base alle sfide e alle opportunità specifiche di ciascuna regione.”

Engage Virtual 2020: Topics Defining the Industry Today (Conferenza virtuale Engage 2020: argomenti che definiscono il settore di oggi)

Saranno proposte una serie di sessioni ad alto impatto sulle applicazioni pratiche dell’AI per consentire alle aziende elettriche di raggiungere obiettivi chiave, tra cui elettrificazione, decarbonizzazione, determinazione delle tariffe, lead generation e molto altro ancora. I partecipanti scopriranno come l’intelligenza artificiale migliora l’esperienza dei clienti attraverso la personalizzazione e la digitalizzazione, accresce l’intelligenza delle reti elettriche e genera nuove opportunità di mercato.

Oltre a partecipare a sessioni di domande e risposte con esperti del ramo in merito alle questioni che stanno plasmando il settore, i partecipanti all’evento Engage potranno fissare appuntamenti per riunioni virtuali uno a uno con gli esperti di Bidgely e prendere parte a tavole rotonde e dimostrazioni dal vivo per assistere ad applicazioni di UtilityAI in tempo reale.

Tra le voci più influenti del settore AI partecipanti a Engage Virtual 2020 compaiono:

Bhavani Amirthalingam , Vicepresidente senior, Direttore di Informazioni digitali, Ameren

, Vicepresidente senior, Direttore di Informazioni digitali, Matt Halloran , Responsabile, Prodotti e Servizi, Avista

, Responsabile, Prodotti e Servizi, Lon Huber , Vicepresidente, Soluzioni strategiche e per la determinazione delle tariffe, Duke Energy

, Vicepresidente, Soluzioni strategiche e per la determinazione delle tariffe, Lang Reynolds , Direttore, Trasporto elettrico, Duke Energy

, Direttore, Trasporto elettrico, Neil Strother , Analista capo, Guidehouse Insights

, Analista capo, Mike Kelly , Analista di ricerca senior, Guidehouse Insights

, Analista di ricerca senior, John Hazen , Direttore generale, JD Power

, Direttore generale, Imran Merali , Vicepresidente, Engagement dei clienti, Hydro One

, Vicepresidente, Engagement dei clienti, Shawn Carr , Responsabile, Esperienza dei clienti, Hydro Ottawa

, Responsabile, Esperienza dei clienti, Rick Walden , Vicepresidente, Assistenza clienti, PSEG Long Island

, Vicepresidente, Assistenza clienti, Hanna Balla , Direttore, Esperienza dei clienti, NiSource

, Direttore, Esperienza dei clienti, Adam Grant , Responsabile, Amministrazione del Programma per la gestione del lato domanda, NV Energy

, Responsabile, Amministrazione del Programma per la gestione del lato domanda, Kelly James , Vicepresidente e Direttore generale, Energia e Aziende elettriche, Salesforce (Vlocity)

, Vicepresidente e Direttore generale, Energia e Aziende elettriche, Patty Durand , Presidente e Amministratore delegato, Smart Energy Consumer Collaborative

, Presidente e Amministratore delegato, Dott.ssa Liza Legaspi, Responsabile del Programma di cambiamento comportamentale, Southern California Gas

L’edizione del 2020 prevede per la prima volta i seguenti eventi specifici per regione:

Nord America : 14-18 settembre 2020

: 14-18 settembre 2020 Giappone : 21 ottobre 2020 (in giapponese)

: 21 ottobre 2020 (in giapponese) Asia-Pacifico : 22 ottobre 2020

: 22 ottobre 2020 Europa: 17 Novembre 2020

Le società di servizi energetici e i rivenditori al dettaglio di energia possono partecipare a tutte le sessioni tenute nell’ambito dell’evento Engage a prescindere dalla loro ubicazione geografica, ove gli orari di ciascun evento coincidono con i fusi orari locali di ciascuna regione. Per maggiori informazioni sulla registrazione all’evento Engage Virtual 2020 visitare: https://www.bidgely.com/engage

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un fornitore di software come servizio (SaaS) basato sull’intelligenza artificiale che permette alle aziende elettriche di creare maggior valore commerciale e accelerare la concretizzazione dell’economia a zero emissioni di carbonio fornendo esperienze del cliente personalizzate. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla loro personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Da termostati smart a caricatori per veicoli intelligenti, fino ai pannelli solari fotovoltaici o alle tariffe personalizzate/basate su fasce orarie di utilizzo, UtilityAI™ consiglia nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto al cliente giusto nel momento giusto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di più di 15 brevetti, ha raccolto più di 50 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.