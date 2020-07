PUTEAUX, Francia--(BUSINESS WIRE)--Recordati Rare Diseases annuncia che i risultati positivi dello studio registrativo di fase III LINC-3 di Isturisa® sono stati pubblicati su Lancet Diabetes & Endocrinology. Isturisa® è stato recentemente approvato per il trattamento della sindrome di Cushing endogena nei pazienti adulti. I pazienti affetti da malattia di Cushing, la forma più frequente di tale sindrome, presentano come conseguenza dei livelli elevati di cortisolo un rischio maggiore di sviluppare comorbilità significative, comprese quelle cardiovascolari e cerebrovascolari.

Il testo in lingua originale del presente annuncio è la versione ufficiale di riferimento. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.