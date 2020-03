Reply nominata leader in Europa sull’Internet degli Oggetti dalla IoT C&SI 2020 Survey di teknowlogy Group/PAC

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply è stata nominata leader in Europa sull’Internet degli Oggetti (IoT) dalla IoT C&SI 2020 Survey, l’indagine condotta da teknowlogy Group/PAC su 32 società di consulenza e system integrator internazionali operativi in ambito IoT.

La ricerca, attraverso l’analisi di un campione di 2000 feedback rilasciati dai clienti delle società a confronto, ha valutato 24 indicatori di performance tra cui competitività, competenze consulenziali, implementazione, sviluppo di soluzioni, collaborazione, customer satisfaction e valore commerciale. I risultati hanno permesso di classificare i provider per scenari di progetto presidiati, come “Consulting”, “Connected Vehicles”, “Smart Cities” e “Digital Factory”, e per regioni geografiche.

Reply è stata riconosciuta come Migliore (Top Ranked) in Europa per le categorie Partner of Choice, Industry Expertise, Implementation Skills, Working Culture, Collaboration e Effectiveness, e Leader per progetti IoT in altre quindici categorie.

I risultati dello studio hanno evidenziato il know-how di Reply e la competenza dell’azienda nella capacità di implementare progetti in ambito IoT, confermando al contempo l’efficienza del proprio modello di lavoro e della propria cultura aziendale in quanto valore aggiunto per i clienti e il loro business.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha commentato: “I riconoscimenti assegnati a Reply, considerata la forte competitività dei settori in cui opera, dimostrano lo standard elevato e le potenzialità delle nostre competenze IoT. In tutto il mondo i nostri team lavorano per sviluppare progetti IoT innovativi usando, in modo trasversale su tutti i settori, le tecnologie più all’avanguardia. Questo risultato evidenzia inoltre la grande agilità del nostro gruppo, costituito da un network di realtà altamente specializzata e dotate di profonda expertise di settore”.

Per maggiori informazioni sulla IoT C&SI 2020 Survey: link

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

teknowlogy Group/PAC

teknowlogy Group è la principale società di consulenza e ricerca indipendente in Europa a occuparsi di trasformazione digitale, software e servizi IT. Riunisce l’expertise di due imprese di ricerca e consulenza, ciascuna con una lunga storia alle spalle e una presenza locale nei singoli mercati europei: CXP e PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com e www.pac-online.com