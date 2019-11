Andersen Global debuterer i Nordmakedonien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global underskrev en samarbejdsaftale med advokatfirmaet, Law Office Pepeljugoski, hvilket markerer Andersen Globals debut i Nordmakedonien, idet organisationen fortsætter med at styrke sin voksende tilstedeværelse i regionen.

Ejer og administrerende direktør Valentin Pepeljugoski grundlagde firmaet i 1999 og udvidede det til at omfatte partner Aleksander Trajkovski og mere end 15 juridiske eksperter. Med sin tilstedeværelse i både Nordmakedonien og Republikken Kosovo, er Law Office Pepeljugoski et multidisciplinært advokatfirma, der har specialiseret sig i erhvervsret, handelsret, intellektuel ejendomsret, retssager, toldlovgivning, aftaleret og skattelovgivning.

“Vores teams dedikation til at yde uovertruffen service til vores kunder har hjulpet os med at blive ledere inden for vores praksisområder,” sagde Valentin. “Nu hvor vi har opnået et stærkt regionalt omdømme, ønsker vi at forbedre vores servicetilbud. At samarbejde med Andersen Global bringer fordelene og ressourcerne ved et globalt firma til vores kunder, og udvider samtidig vores internationale rækkevidde.”

“Law Office Pepeljugoski er endnu en vigtig tilføjelse, der giver en mere omfattende dækning i regionen,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. “Valentin og hans team udviser vores lidenskab for forvaltning, problemfri service og uafhængighed. Alle de advokatfirmaer, der samarbejder med Andersen Global i regionen, deler vores engagement med at sætte standarden, når det gælder kundeservice og gennemsigtighed. Denne fælles vision giver et solidt fundament for stærke arbejdsforhold og udviklingen af en uovertruffen praksis i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 5.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 164 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

