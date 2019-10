Andersen Global gibt Vereinbarung in Slowenien bekannt

SAN FRANCISCO, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global ist stolz darauf, seine Expansion nach Slowenien in Mitteleuropa durch eine Kooperationsvereinbarung mit Miro Senica and Attorneys, einer der ältesten, größten und angesehensten Anwaltskanzleien in Slowenien, bekannt zu geben.

Miro Senica and Attorneys wurde 1986 von Miro Senica gegründet. Die Full-Service-Kanzlei hat derzeit sechs Partner und mehr als 25 Juristen in ihrem Büro in Ljubljana. Sie wird von Branchenorganisationen wie IFLR 1000 und Chambers Global kontinuierlich als erstklassiges Unternehmen eingestuft.

Die Anwälte der Kanzlei beraten in 12 verschiedenen Sprachen und verfügen über ein breites Spektrum nationaler und internationaler Unternehmensmandanten in den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Gesellschafts- und Handelsrecht, Zivilrecht, Zwangsabwicklung, Insolvenz- und Liquidationsverfahren, Streitbeilegung, Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation, Beschäftigung, geistiges Eigentum, Fusionen und Übernahmen, öffentliches Beschaffungswesen, Immobilien, Wertpapiere und Steuern.

„Unsere Methode für Wachstum und Erfolg in den letzten 33 Jahren bestand einfach immer darin, jedem Mandanten das Beste an juristischem Wissen, Professionalität und Service zu bieten“, sagte Katarina Kresal, Office Managing Director bei Miro Senica and Attorneys. „Derzeit bieten wir unseren Kunden in der Region eine zentrale Anlaufstelle. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir unsere Mandantenbasis erweitern und erstklassigen Service weltweit bieten.“

„Miro Senica and Attorneys haben eine große Reichweite und einen ausgezeichneten Ruf“, sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Sie arbeiten eng mit mehreren anderen Unternehmen in der Region zusammen, die sich ebenfalls unserer Organisation anschließen werden. Alle diese Unternehmen teilen unseren Standard für Exzellenz und Leidenschaft für Verantwortung, Transparenz und Unabhängigkeit. Unsere Expansion in die Region ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung, und Katarina Kresal und ihr Team von Miro Senica and Attorneys legen den Grundstein. Ich freue mich auf ihr aktives Engagement bei unserer Expansion, da sie eine koordinierende Funktion in der Region übernehmen werden.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 154 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.