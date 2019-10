NEO Connect accueille AMUR Financial Group

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NEO a le plaisir d'annoncer qu'AMUR Financial Group ("AMUR") utilisera la plateforme NEO Connect pour distribuer son Manchester Investments Mortgage Investment Corporation ("Manchester MIC") sous la forme d'un Platform Traded FundTM (PTFTM), ou fonds négocié sur plateforme. Le Manchester MIC est avant tout axé sur les placements hypothécaires résidentiels de premier rang et la préservation du capital. NEO Connect est accessible aux investisseurs, actionnaires d'actifs et leurs courtiers qui veulent une méthode plus efficace pour investir dans des actifs qui ne sont pas cotés en bourse. Le PTF Manchester MIC est désormais disponible sous le symbole MIIPF. Le Manchester MIC est également disponible sur DealSquare, la première plateforme centralisée du Canada à simplifier les placements privés au Canada, en connectant numériquement les leveurs de capitaux aux courtiers et leurs réseaux de conseillers en investissement.

"Nous sommes ravis de l'arrivée du Manchester MIC sur la plateforme novatrice de NEO, et qu'il bénéficie de son réseau grandissant de courtiers", déclare Matthew Boulton, VP, Gestion des fonds et Relations avec les investisseurs, AMUR. "Le Manchester Investment MIC offre aux actionnaires une excellente option d'investissement, avant tout axée sur les placements hypothécaires résidentiels de premier rang, la préservation de capital et des retours stables. Notre partenariat avec NEO donnera à nos clients et investisseurs l'accès à notre produit d'investissement, avec une approche la plus efficace possible."

NEO Connect a connu une croissance rapide au sein de la communauté IIROC et MFDA depuis son lancement en 2016, et a permis aux émetteurs de fonds de lever avec une grande efficacité près d'un milliard de dollars d'actifs à ce jour.

"Nous sommes fiers d'accueillir AMUR dans la famille NEO et comme notre tout nouveau partenaire à rejoindre la révolution PTF", ajoute Jos Schmitt, Président et Chef de la direction de NEO. "Nous sommes heureux de célébrer notre expansion et adoption soutenues, à l'heure où AMUR devient le neuvième gestionnaire d'actif à proposer des PTF, qui continuent de gagner en popularité auprès des conseillers, étant donné que ces produits optimisent l'efficience et la réduction des coûts."

NEO Connect assure aujourd'hui la distribution de près de 70 PTF de neuf gestionnaires de fonds, incluant à la fois des fonds communs à prospectus et des fonds à notice d’offre. Cliquez ici pour consulter le répertoire complet des fonds.

À propos de NEO Connect

NEO Connect est une plateforme permettant de rationaliser la distribution auprès d’investisseurs d’actifs financiers par des gestionnaires d’actifs. Lancée en mai 2016, NEO Connect est accessible aux investisseurs, aux gestionnaires d’actifs et aux courtiers qui souhaitent bénéficier d’une distribution plus efficace et à plus bas coût pour des actifs non cotés en bourse. Une première transaction test peut être organisée et exécutée dans un délai de 24 heures. Pour planifier un essai ou pour en savoir plus, contactez gratuitement l’assistance téléphonique de NEO au 1 844 567 6424, ou visitez: https://www.aequitasneo.com/en/connect/neo-connect

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux: twitter | linkedin | facebook

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.