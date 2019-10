Velodyne anuncia colaboração da ADAS com a Hyundai Mobis

Velodyne’s proprietary sensing solutions combine state-of-the-art range, accuracy, resolution, software intelligence and low power consumption with high-grade reliability. (Photo: Velodyne Lidar).

The Velodyne Velarray™ meets the demanding requirements for ADAS applications in discrete, cost-effective packaging that is ready for consumer vehicles. (Photo: Velodyne Lidar).

Velodyne Lidar announced an agreement with Hyundai Mobis to launch a new lidar-based ADAS system that integrates Velodyne lidar technology and Hyundai Mobis cognitive software. (Photo: Velodyne Lidar).

Velodyne Lidar announced an agreement with Hyundai Mobis to launch a new lidar-based ADAS system that integrates Velodyne lidar technology and Hyundai Mobis cognitive software. (Photo: Velodyne Lidar).

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um acordo com a Hyundai Mobis para lançar um novo sistema avançado de assistência ao condutor (ADAS) baseado em lidar, que integra a tecnologia Velodyne lidar e o software cognitivo da Hyundai Mobis. O sistema baseado em Velodyne Velarray™ foi projetado especificamente para o ADAS em veículos de consumo.

“A Hyundai Mobis tem o prazer de cooperar com a Velodyne Lidar, um dos fornecedores de sensores lidar mais inovadores do setor, para lançar um sistema lidar essencial na direção autônoma de alto nível”, disse Ko Youngsuk, chefe da divisão de Planejamento Estratégico da Hyundai Mobis. “O Velarray, utilizando a tecnologia de detecção líder do setor da Velodyne, atende aos exigentes requisitos para aplicações do ADAS em um formato compacto incorporável, pronto para veículos de consumo.”

“Trabalhando com a Hyundai Mobis e nossos valiosos parceiros globais, apresentaremos o poder da percepção 3D lidar da Velodyne em veículos para melhorar a segurança automatizada para consumidores em todo o mundo”, disse David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne. “Acreditamos que os poderosos sistemas ADAS podem ser a chave para a construção da confiança pública e um caminho para a autonomia completa.”

A Velodyne Velarray equipa veículos com a funcionalidade ADAS escalável -- níveis 2 a 4 da Sociedade de Engenheiros Automotivos (Society of Automotive Engineers, SAE) -- em embalagens discretas e econômicas. Ela usa uma variedade de lasers para medir distâncias em seu ambiente com precisão, à velocidade da luz, ajudando a manter a segurança nas estradas. Isso inclui detecção e prevenção de pedestres e bicicletas, manutenção de faixas, frenagem de emergência automática, controle de cruzeiro adaptável e detecção de ponto cego, além de funcionalidade avançada de navegação autônoma. A empresa acredita que esses sistemas podem promover uma mobilidade mais segura em escala global.

As soluções de detecção proprietárias da Velodyne combinam distância, precisão, resolução, inteligência de software e baixo consumo de energia de última geração com confiabilidade de alto nível. Desde o primeiro lançamento comercial de produtos em 2010, a Velodyne enviou mais de 30.000 unidades e gerou vendas acumuladas de mais de US$ 500 milhões.

Na parceria da Velodyne com a Hyundai Mobis, as empresas comercializarão seu primeiro sistema lidar para o ADAS em 2021 para programas de produção em massa premiados. Inicialmente, eles fornecerão o sistema aos mercados asiáticos, com planos futuros de expansão para as montadoras na América do Norte e Europa. O novo sistema lidar complementará as tecnologias de câmera e radar desenvolvidas pela Hyundai Mobis, permitindo à empresa oferecer um portfólio forte de tecnologias de detecção para assistência ao condutor e segurança avançada do veículo. A parceria é fundamental na visão das empresas para um futuro de sistemas de segurança baseados em lidar com baixo custo como parte de sua estratégia global de parceiros do ADAS e de veículos autônomos (VA).

Sobre a Hyundai Mobis

A Hyundai Mobis é a 7.º maior fornecedora automotiva global. É excelente em sensores, fusão de sensores em controladores e recursos de design de software para controle de segurança. Como a Hyundai Mobis internalizou todas as principais tecnologias de componentes automotivos, ela tem vários grupos de produtos baseados em ADAS em suas tecnologias de última geração que combinam sensores com essas tecnologias.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, diretor executivo e fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck™, o versátil Ultra Puck™, o Alpha Puck™ para autonomia avançada, o Velarray™ otimizado para ADAS e o Vella™, revolucionário software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.