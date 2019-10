Andersen Global udvider i Indien med medlemskab af Nangia Andersen LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at udvide sit fodaftryk i Østen og annoncerer tilføjelsen af et nyt medlemsfirma i Indien, Nangia Andersen LLP.

Andersen Global debuterede i Indien for over et år siden, da Nangia Advisors LLP underskrev en samarbejdsaftale med den internationale sammenslutning. Firmaet, et af de største i Indien, har mere end 350 eksperter hos adskillige filialer over hele landet, herunder i Noida, New Delhi, Mumbai, Gurugram, Bengaluru, Pune, Chennai og Dehradun.

I næsten 38 år har firmaet leveret tjenesteydelser til multinationale selskaber, der driver virksomhed i Indien. Tjenesteydelserne omfatter indgangsstrategi, omstrukturering, beskatning på tværs af grænser, interne afregningspriser, skatterådgivning, skattesager, fusioner og opkøb, afgifter på varer og tjenesteydelser og investeringsmæssig bankvirksomhed på tværs af en række sektorer.

”Andersen Global og Nangia Andersen LLP er et match med hensyn til værdier og forpligtelse til gennemsigtighed, høje etiske standarder, teknisk nøjagtighed og service af høj kvalitet til kunderne. Vi fandt øjeblikkelig synergi med eksperterne hos Andersen Global,” sagde Rakesh Nangia, bestyrelsesformand for det nye medlemsfirma. ”Vores medarbejderes og vores kunders oplevelse med Andersen Global i det forløbne år har været enestående, og vi er stolte over, at vi nu er et medlemsfirma og kan fortsætte med at yde uovertruffen, sømløs service til vores kunder over hele kloden.”

”Rakesh og hans team har været et godt match med vores organisation fra starten af. Vi kender deres værdier, deres engagement i deres kunder, og vi ved, at de vil repræsentere Andersen-navnet godt,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og er repræsenteret mere end 153 steder igennem medlems- og samarbejdsfirmaer.

