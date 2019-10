Andersen Global breidt uit in India met aansluiting van Nangia Andersen LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn voetafdruk in het Oosten uitbreiden met de aankondiging van de toevoeging van een nieuw aangesloten firma in India, Nangia Andersen LLP.

Andersen Global maakte meer dan een jaar geleden zijn debuut in India toen Nangia Advisors LLP een samenwerkingsovereenkomst ondertekende met het internationale genootschap. De firma, één van de grootste van India, telt 350+ professionals verspreid over talloze kantoorlocaties door het hele land, inclusief Noida, New Delhi, Mumbai, Gurugram, Bengaluru, Pune, Chennai en Dehradun.

Al bijna 38 jaar lang biedt de firma diensten aan multinationale bedrijven met belangen in India, waaronder strategieën voor markttoegang, reorganisaties, grensoverschrijdende belastingheffing, verrekenprijzen, fiscaal advies, fiscale procesvoering, fusies en overnames, GST en investeringsbankieren in een groot aantal sectoren.

“Andersen Global en Nangia Andersen LLP passen bij elkaar wat betreft onze waarden en onze toewijding aan transparantie, hoge ethische normen, technische nauwkeurigheid en het bieden van service van een hoge kwaliteit aan onze cliënten. We voelden meteen synergie met de professionals van Andersen Global,” zei Rakesh Nangia, bestuursvoorzitter van de nieuw aangesloten firma. “De ervaring van onze mensen en onze cliënten met Andersen Global gedurende het afgelopen jaar was uitstekend, en we zijn er trots op nu een aangesloten firma te zijn en eersteklas, naadloze service aan onze cliënten over de hele wereld te blijven bieden.”

“Rakesh en zijn team passen sinds dag één bij onze organisatie. We kennen hun waarden, hun toewijding aan hun cliënten en we weten dat ze de Andersen-naam hoog zullen houden,” zei Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen.

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en is actief op meer dan 153 locaties via aangesloten en samenwerkende bedrijven.

