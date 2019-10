Andersen Global træder ind i Cameroun, hvilket markerer det 18. land i Afrika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global er glade for at kunne meddele, at firmaet har underskrevet en samarbejdsaftale med Muluh & Partners, et advokatfirma fra Douala, Cameroun. I en periode på lidt over to år har Andersen Global nu udvidet sin tilstedeværelse til 18 lande i Afrika.

Muluh & Partners blev grundlagt i 2012 og er et full-service advokatfirma med fem partnere. Firmaets eksperter yder juridisk og skattemæssig rådgivning til kunder inden for minedrift, luftfart, bankvirksomhed og finans, alternativ tvistbilæggelse, cyberkriminalitet, immigration, energi, skovudforskning, grænseoverskridende kriminalitet, landbrug, due diligence, international handel, intellektuel ejendom, søret, erhvervs-/selskabsret, kontrakter og lovgivning inden for telekommunikationsteknologi.

”Vores filosofi er enkel: tilbyde uovertruffen service, behandle kunder som familie og være gennemsigtige under hele processen,” sagde Jude Muluh, administrerende direktør for Muluh & Partners. "At samarbejde med Andersen Global vil kun styrke kvaliteten af de tjenester, som vi leverer, og vi ser frem til at samarbejde med Andersen Globals medlems- og samarbejdsfirmaer."

”Jude og teamet hos Muluh & Partners er målrettede og entusiastiske. Ud over deres juridiske praksis har vi i fællesskab drøftet muligheden for at udvide skatteplatformen væsentligt til at betjene kunder mere holistisk,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. ”Jeg deler denne gruppes entusiasme, der sammen med flere andre strategiske tilføjelser vil gøre det muligt for os at arbejde endnu mere effektivt i hele regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og er repræsenteret mere end 152 steder igennem medlems- og samarbejdsfirmaer.

