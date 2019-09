Kuwaits største advokatfirma underskriver samarbejdsaftale med Andersen Global

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annoncerede i dag, at det har underskrevet en samarbejdsaftale med Kuwaits største advokatfirma, Al Khebra. Tilføjelsen af Al Khebra markerer det 50. land med en praksis, der yder juridiske tjenester blandt Andersen Globals medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Global har næsten 400 eksperter i 10 lande og mere end 20 lokaliteter i Mellemøsten.

Al Khebra, der har base i Kuwait City, ledes af sin grundlægger og administrerende direktør Osama A Al-Abdul Jaleel. Al Khebras næsten 50 jura- og skatteeksperter og fem partnere leverer adskillige juridiske tjenester i hele Mellemøsten. Firmaets juridiske praksisområder omfatter virksomheder og erhverv, fusioner og erhvervelser, kapitalfonde, partnerskaber, skat, bankvirksomhed og finans, fast ejendom, venturekapital, investeringer, omstrukturering og beskæftigelse.

”Vi ser på fremtiden som et bredt lærred for de uendelige muligheder, som vores firma har for at vokse og blive førende i regionen. Ved at samarbejde med Andersen Global-teamet kan vores kunder være forsikrede om, at vi vil fortsætte med at levere de mest sømløse, professionelle og innovative juridiske og kommercielle løsninger,” sagde Osama.

”Mellemøsten har betydelige vækstmuligheder og er utroligt spændende for os og vores ekspansion,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. ”At tilføje et firma med Al Khebras kvalitet og skala hjælper med konsekvent at positionere Andersen Global som de bedste - i alle regioner over hele verden.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, som består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og er repræsenteret i mere end 149 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

