Personalis, Inc. stipula un contratto di ricerca con Invectys per la fornitura di soluzioni complete di caratterizzazione immunogenomica dei tumori per una sperimentazione clinica

MENLO PARK, California e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), leader nella genomica avanzata per l’oncologia, ha annunciato oggi di aver stilato un contratto di ricerca con Invectys, un’azienda biofarmaceutica specializzata nello sviluppo di approcci immunoterapici innovativi per il trattamento di tumori. Ai sensi del suddetto contratto, Personalis fornirà funzionalità complete di immunogenomica dei tumori per favorire la scoperta di biomarcatori nei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) iscritti a una sperimentazione clinica di Fase II intesa a valutare l’efficacia di INVAC-1, un plasmide di DNA codificante una proteina modificata della trascrittasi inversa della telomerasi umana (human telomerase reverse transcriptase, hTERT), come monoterapia o in combinazione con ibrutinib.

“Personalis è rinomata per le sue competenze vaste e innovative nel ramo dell’immunogenomica dei tumori e siamo lieti di collaborare a questo progetto per valutare le firme di biomarcatori nei pazienti responder e non responder al nostro vaccino oncologico candidato di punta, INVAC-1” ha affermato Pierre Langlade Demoyen, Direttore generale di Invectys. “INVAC-1 potrebbe potenzialmente diventare una componente chiave di approcci terapeutici combinati per il trattamento di diversi tipi di tumori solidi ed ematologici. Il lavoro da noi svolto in collaborazione con Personalis ci aiuterà ad identificare i pazienti con una più alta probabilità di risposta positiva a tali nuovi regimi terapeutici.”

Al momento, Invectys sta registrando pazienti affetti da LLC per questa sperimentazione di fase II in aperto a braccio singolo che prevede la partecipazione di due gruppi di pazienti: 45 pazienti che assumeranno INVAC-1 come monoterapia e altri 45 pazienti che assumeranno INVAC-1 in combinazione con ibrutinib, un inibitore della tirosinchinasi di Bruton. L’obiettivo principale dello studio è raggiungere la negatività della malattia minima residua in entrambi i gruppi. La sperimentazione è in corso al momento presso il centro oncologico MD Anderson Cancer Center di Houston, Texas. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito clinicaltrials.gov usando il codice di identificazione NCT03265717.

“Invectys vanta un portafoglio entusiasmante di immunoterapie innovative di prossima generazione in corso di sviluppo e siamo lieti di poter contribuire all’avanzamento del suo programma” ha dichiarato John West, Direttore generale di Personalis. “Ci siamo affermati quali leader nel ramo della caratterizzazione immunogenomica dei tumori e nella scoperta di biomarcatori per i tumori solidi e ora stiamo assistendo a un’adozione crescente delle nostre capacità di valutazione dei biomarcatori per i tumori ematologici, il che è di buon auspicio per l’ampliamento della clientela e l’ulteriore promozione dell’adozione della nostra nuova piattaforma universale di immunogenomica dei tumori, ImmunoID NeXT™.”

Informazioni su Personalis, Inc.

Personalis, Inc. è una società in crescita specializzata in genomica dei tumori che sta trasformando lo sviluppo di terapie di prossima generazione fornendo dati molecolari più completi in merito alla risposta immunitaria e al cancro di ciascun paziente. La Piattaforma NeXT™ della società è stata sviluppata per adeguarsi alla nozioni complesse e in continua evoluzione sui tumori fornendo alle imprese biofarmaceutiche sue clienti, utilizzando un singolo campione tissutale, informazioni su tutti gli all’incirca 20.000 geni umani insieme al relativo sistema immunitario. Il Laboratorio clinico di Personalis è conforme ai regolamenti vigenti in materia di buone pratiche (GxP) ed è dotato delle certificazioni CLIA’88 e CAP. Per ulteriori informazioni visitate personalis.com e seguite Personalis su Twitter (@PersonalisInc).

Informazioni su Invectys

Fondata nel 2010 presso il Pasteur Institute a Parigi, Invectys è un’impresa biofarmaceutica specializzata nello sviluppo di terapie immuno-oncologiche innovative. Invectys ha raccolto 38 milioni di euro. La società ha sviluppato un ampio portafoglio di prodotti di prossima realizzazione, compresa una piattaforma per terapie oncologiche a basso costo e facili da somministrare, come monoterapie o in combinazione con altre terapie, come anticorpi con checkpoint immunitari. I prodotti di Invectys sono intesi ad attivare e ripristinare l’efficacia antitumorale naturale nei pazienti oncologici.

Dichiarazioni di previsione

