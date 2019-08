Andersen Global maakt overeenkomst in Nederland bekend

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global en het in Amsterdam gevestigde Taxture hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee de doorlopende groei van de associatie in Europa nog meer vorm krijgt.

Zo’n 10 jaar geleden opgericht door partners afkomstig van grote advocatenkantoren en de vier grote accountantskantoren (“Big Four”), bieden de 45 professionals van Taxture belastingadvies en diensten voor belastingnaleving voor binnenlandse en internationale klanten. Daarnaast biedt het bedrijf juridische en notariële diensten aan klanten.

“Ik begon mij carrière 20 jaar geleden bij Arthur Andersen, dus mijn waarden van transparantie en rentmeesterschap komen goed overeen met de basiswaarden van Andersen Global”, zei Ferruh Tarik Tigli, Office Managing Director bij Taxture. “Onze drive gericht op maatwerkdiensten voor klanten en expertise doet ons boven de concurrentie uitsteken. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Andersen Global om een hoge kwaliteit en naadloze diensten te blijven leveren in Nederland, en de wereld.”

“Ferruh’s team heeft zichzelf onderscheiden als topbedrijf in Nederland in een betrekkelijk korte periode, en de sleutel tot hun succes zijn de fundamentele waarden die de meeste mensen koppelen aan de naam Andersen”, zei Mark Vorsatz, Global Chairman van Andersen en CEO van Andersen Tax LLC. “Ze hebben een hoogwaardig adviesportfolio dat goed past in een wereldwijde organisatie, waarmee we een breed scala aan diensten internationaal kunnen aanbieden.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke aangesloten bedrijven die bestaan uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 4500 professionals en is actief op meer dan 147 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

