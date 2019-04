Garth Brooks debuta en el mundo de los juegos móviles con Words With Friends y anuncia el período de prerreserva final de The Legacy Collection

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en ocio interactivo, ha anunciado hoy una colaboración con Garth Brooks, en su juego estrella, Words With Friends 2. Como inicio de una celebración durante varios meses del 10º aniversario de la franquicia del juego y de la carrera sin precedentes de Brooks como artista de grabación, los jugadores y los aficionados serán obsequiados con actividades en el juego y anuncios actuales relacionados con Garth, que comenzarán hoy con el anuncio de “Viaje” como la “Palabra del año”.

Garth Brooks y Words With Friends celebran los hitos de 2019 hitos ofreciendo a los aficionados nuevas formas de interactuación con Garth y el juego. El 1 de mayo, Brooks será co-anfitrión de Words With Friends LIVE, el juego de preguntas y respuestas nocturno transmitido en Words With Friends 2. Además, la taquilla para la prerreserva FINAL de las ediciones numeradas especiales de The Legacy Collection, el set de siete discos de vinilo de Brooks que conmemora toda su carrera, se abrirá a las 01.00 (hora peninsular española) del 2 de mayo. Siga a Garth aquí para recibir una notificación cuando se abra la taquilla en directo en GarthBrooks.com/vinyl. Las prerreservas anteriores de la caja se han agotado en cuestión de horas, vendiéndose en el primer periodo 420.000 vinilos de la colección en un plazo de 18 horas.

"Durante años, Words With Friends ha reunido al mundo para jugar y crear relaciones entre familias, extraños y amigos", señala Brooks. "Su VIAJE guía a los que juegan entre sí. Soy un gran fan y gran jugador de Words With Friends y mis relaciones con mi familia y amigos son mejores gracias al juego. Es un honor estar asociarme con ellos para expandir las palabras de AMOR, MÚSICA y UNIDAD", añade Brooks.

"El increíble catálogo de éxitos musicales de Garth y las actuaciones en estadios unen a millones de personas en todo el mundo", afirma Bernard Kim, presidente de edición de Zynga. "Nos sentimos orgullosos y honrados de que Words With Friends sea una nueva y potente plataforma para que Garth interactúe con sus aficionados y jugadores amigos, así como con las decenas de amistadas que han surgido gracias al juego. El año 2019 marca grandes hitos para Garth y Words With Friends, así como un “amigoversario” de las muchas conexiones creadas con el juego", concluye Kim.

Desde sus inicios en 1989 con su álbum debut homónimo, Garth Brooks ha alcanzado éxitos en tanto en temas grabados como en espectáculos en directo en toda su carrera en la música country. Brooks, primer y único artista en ganar el premio CMA al “Artista del año” seis veces, es también el primer artista de la historia en recibir 7 premios Diamond por siete álbumes y con más de 148 millones álbumes vendidos, es el artista en solitario con mayores ventas en la historia de EE. UU. Integrante del International Songwriters Hall of Fame, el Nashville Songwriters Hall of Fame, el Country Music Hall of Fame y el Musicians Hall of Fame, Brooks ha recibido todos los reconocimientos que la industria discográfica pueda otorgar. Sus espectáculos en estadios en 2019 han batido récords de asistencia en cada uno de ellos, después de una gira mundial de tres años y medio que ha sido la mayor en la historia de Norteamérica.

Para unirse a Garth Brooks en su debut como coanfitrión en Words With Friends LIVE, accede a Words With Friends 2 el jueves 2 de mayo de 03:15 a 06:15 (hora peninsular española). Words With Friends 2 está disponible para la descarga gratuita en App Store para iPhone e iPad, y en Google Play para dispositivos Android.

Para recibir las noticias y actualizaciones más recientes, acceda a www.wordswithfriendslive.com o síganos en Twitter, Instagram y Facebook.

Acerca de Words With Friends

Lanzado en 2009, apenas un año después del lanzamiento de la AppStore, Words With Friends se ha convertido en el juego social móvil de palabras número 1 de Estados Unidos. Desde estos primeros días, el juego se ha ido expandiendo a nuevas plataformas como Facebook Messenger, ha lanzado una secuela de éxito, Words With Friends 2, y ha incorporado formas innovadoras de jugar, con su espectáculo nocturno de preguntas “juego dentro de un juego”, Words With Friends LIVE. El éxito del juego durante este viaje de una década ha sido impulsado por conexiones de los jugadores realizadas mediante un juego de palabras rápido e inteligente que se ha convertido en un referente en la vida de los aficionados.

Acerca de Zynga

Zynga es un líder mundial en ocio interactivo con la misión de conectar el mundo mediante los juegos. Hasta la fecha, más de mil millones de personas ha jugado a las franquicias de Zynga, incluidas CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se puede jugar a ellos en las plataformas sociales y dispositivos móviles de todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene su sede en San Francisco, con estudios en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Más información en www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter y Facebook.

