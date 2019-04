Garth Brooks fa il suo debutto nel mondo del mobile gaming con Words With Friends, Annuncia il periodo finale di pre-ordinazione di The Legacy Collection

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nel settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi la collaborazione con Garth Brooks al suo gioco di successo Words With Friends 2. La collaborazione segna l’inizio di una celebrazione della durata di diversi mesi del 10° anniversario della franchise del gioco, oltre che della carriera senza precedenti di Brooks quale artista discografico, durante la quale i giocatori e i fan potranno svolgere diverse attività in-game basate su Garth e riceveranno annunci continui, a partire dalla rivelazione odierna di “Percorso” quale “Parola dell’anno” del gioco.

Garth Brooks e Words With Friends festeggiano i successi del 2019 offrendo ai fan nuovi modi per interagire con Garth e il gioco. Il primo maggio, Brooks co-presenterà Words With Friends LIVE, il gioco-quiz notturno trasmesso all’interno di Words With Friends 2. Il periodo di pre-ordinazione FINALE delle edizioni speciali numerate di The Legacy Collection, il box set di sette dischi in vinile di Brooks per commemorare la sua carriera, sarà avviato in contemporanea lo stesso giorno alle 16:00 PT. Seguite Garth qui per sapere quando avvierà il periodo andando live su GarthBrooks.com/vinyl. Le pre-ordinazioni precedenti del box set hanno registrato il tutto esaurito in poche ore, in cui il primo periodo ha visto la vendita di 420.000 vinili in sole 18 ore.

“Per anni, Words With Friends ha riunito il mondo per giocare e stringere rapporti tra familiari, estranei e amici”, ha detto Brooks. “Il loro PERCORSO unisce coloro che giocano. Sono un grande fan e giocatore di Words With Friends e i miei rapporti con i familiari e gli amici sono migliorati grazie a esso. È un onore collaborare con loro per diffondere parole quali AMORE, MUSICA e UNITÀ”.

“L’incredibile catalogo musicale dominatore delle classifiche di Garth e i suoi concerti negli stadi da tutto esaurito uniscono milioni di persone in tutto il mondo”, afferma Bernard Kim, Presidente di Publishing presso Zynga. “Siamo orgogliosi e onorati che Words With Friends sarà la nuova piattaforma efficiente con cui Garth interagirà con i fan e gli altri musicisti, unitamente alle numerose amicizie nate grazie al gioco. Il 2019 segna grandi successi sia per Garth, sia per Words With Friends, oltre che un “anniversario dell’amicizia” dei numerosi rapporti stretti durante il gioco”.

A partire dal 1989 con il singolo di debutto che recava il suo nome, Garth Brooks ha battuto tutti i record delle vendite e delle esibizioni dal vivo della musica country. Il primo e unico artista a vincere il CMA Award per “Entertainer of the Year” (Intrattenitore dell’anno) per sei volte, Brooks è anche il primo artista della storia a ricevere 7 Diamond Award per sette album e, grazie a oltre 148 milioni di album venduti, è il solista ad aver registrato il maggior numero di vendite nella storia degli Stati Uniti. Membro dell’International Songwriters Hall of Fame, della Nashville Songwriters Hall of Fame, della Country Music Hall of Fame e della Musicians Hall of Fame, Brooks ha ricevuto ogni singolo encomio che l’industria della musica ha da offrire. I concerti negli stadi del 2019 hanno battuto i record di pubblico a ogni tappa, in seguito a un tour mondiale della durata di tre anni e mezzo considerato il più grande tour Nord Americano della storia.

Per partecipare al debutto di co-presentatore di Garth Brooks in Words With Friends LIVE, eseguite l’accesso a Words With Friends 2 mercoledì 1° maggio alle 18:15 PT / 21:15 ET. Words With Friends 2 è disponibile per il download gratuito sull’App Store per iPhone e iPad, e su Google Play per i dispositivi Android.

Per ricevere le novità e gli aggiornamenti, visitate www.wordswithfriendslive.com o seguiteci su Twitter, Instagram e Facebook.

Informazioni su Words With Friends

Lanciato nel 2009, appena un anno dopo il lancio dell’AppStore, Words With Friends è divenuto il principale gioco di parole dei social mobile degli Stati Uniti. Dopo il lancio iniziale, il gioco ha visto l’espansione a nuove piattaforme, come Facebook Messenger, il lancio di un sequel di successo con Words With Friends 2, e l’utilizzo di nuovi modi innovativi di giocare, grazie al gioco-quiz notturno di “gioco-nel-gioco” Words With Friends LIVE. Il successo del gioco durante questo percorso lungo un decennio è da ascrivere ai rapporti tra giocatori stretti tramite giochi di parole rapidi e intelligenti divenuti un punto di riferimento nelle vite dei fan.

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. A oggi, oltre un miliardo di persone ha giocato ai franchise di Zynga, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 paesi, nelle piattaforme sociali e nei dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, la società ha sede centrale a San Francisco, con studi negli U.S.A., in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni, visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter e Facebook.

Note dell’editore:

Per scaricare le risorse di supporto, visitate: https://app.box.com/s/5kj7dh9t7de71v33rior1ggesr9c07uy

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.