Andersen Global atinge a marca de 50 países com firma colaboradora na Zâmbia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global anunciou hoje um novo marco em seu crescimento contínuo com a inclusão do Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP). O MMKLP, um escritório de advocacia da Zâmbia, assinou um acordo de colaboração com a Andersen Global. A associação internacional está presente agora em 50 países por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O MMK, dirigido por cinco sócios, orienta clientes desde 1999 nas áreas de fusão e aquisição, fiscal, litígio e soluções trabalhistas e industriais. Em seu vigésimo aniversário, o MMK se tornou um dos maiores escritórios de advocacia da Zâmbia. A firma colaboradora será a décimo primeira localidade onde a Andersen Global se faz presente na África.

“Trabalhamos nos principais eventos financeiros da Zâmbia na história contemporânea”, declarou Michael Mundashi, Sócio Gerente do MMKLP. “Um dos aspectos que nos faz continuar nosso trabalho é o desejo de oferecer ainda mais a nossos clientes locais e internacionais. A colaboração com a Andersen Global nos permitirá fornecer um novo patamar de conhecimento local detalhado em todas as regiões do mundo.”

A inclusão do MMKLP eleva para 41 o número de países com presença jurídica por meio de firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global.

“A marca de 50 países atendidos é muito significativa para nossa empresa global e todos os Parceiros que trabalham arduamente para construir o tipo de associação da qual todos querem fazer parte”, afirmou Mark Vorsatz, Presidente do Conselho da Andersen Global e Diretor Executivo da Andersen Tax LLC. “O fato de conseguirmos expandir nossos serviços jurídicos para atender mais de 40 países espalhados por cinco continentes nos permite oferecer soluções de negócio completas em escala global. Michael e os profissionais do MMK compartilham dos nossos valores de atendimento perfeito e transparência, e quero muito que eles façam parte de nossa equipe.”

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios participantes, legalmente separados e independentes, compostos de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 139 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

