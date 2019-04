Principais marcas da P&G, incluindo Pampers, Ariel e Herbal Essences, expandem a liderança em consumo responsável

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Procter & Gamble Company (NYSE: PG) detalhou hoje o roteiro e as ações que suas marcas de liderança estão tomando para aumentar o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente através de seus critérios “Brand 2030”. Hoje, na conferência Sustainable Brands Paris, os principais executivos da empresa apresentaram uma estrutura voltada para o futuro, incluindo estratégias de inovação que vão inspirar e permitir o consumo responsável dos 5 bilhões de consumidores atendidos pela P&G todos os dias. As marcas líderes da P&G, incluindo Pampers®, Ariel® e Herbal Essences®, estão progredindo na adoção desse modelo com ações e compromissos que ajudarão a acelerar os estilos de vida sustentáveis.

“Os consumidores não estão mais dispostos a abrir mão do desempenho para viver de forma sustentável e esperam que as marcas tomem medidas significativas para resolver alguns dos desafios mais complexos enfrentados pelo mundo”, disse Marc Pritchard, diretor de Marca da P&G. “É por isso que a P&G se concentra em reinventar o marketing para usar o alcance e a voz de nossas marcas como uma força para o bem e uma força para o crescimento. Queremos que nossas marcas cresçam e criem valor, ao mesmo tempo em que causam um impacto mensurável e de longo prazo na sociedade e no meio ambiente.”

Os critérios “Brand 2030” estão distribuídos em duas áreas, cada uma delineando ações concretas que as marcas podem tomar para se tornar uma “força para o bem e para o crescimento”:

Ambição da marca , em que as marcas colocam os compromissos estratégicos sociais ou ambientais no centro de sua experiência de consumo, ajudando a enfrentar um desafio social em que possam contribuir de maneira única e significativa.

, em que as marcas colocam os compromissos estratégicos sociais ou ambientais no centro de sua experiência de consumo, ajudando a enfrentar um desafio social em que possam contribuir de maneira única e significativa. Princípios fundamentais da marca, em que as marcas inovam entre produtos e embalagens, alavancam sua voz para promover a sustentabilidade social e ambiental e são transparentes sobre seus ingredientes e ciência da segurança, ao mesmo tempo em que reduzem os impactos na cadeia de suprimentos.

Alguns exemplos de como as marcas líderes da P&G já estão adotando os critérios através da articulação de suas ambições e implementação de planos englobam:

A ambição da Ariel é reinventar uma limpeza melhor para consumir 50% menos recursos em áreas importantes de impacto, como energia e água, impulsionando a inovação em produtos, serviços e embalagens. Os Princípios fundamentais da Ariel incluem seus mais recentes compromissos com as embalagens, conforme anunciado hoje, assim como tentar fazer que todas suas embalagens sejam recicláveis até 2022 e reduzir 30% das embalagens de plástico até 2025. Além disso, a Ariel está utilizando sua voz para ajudar a formar um futuro de iguais por meio de campanhas como “Partage des taches” na França e “Share the Load” na Índia, que apoiam a ideia de homens e mulheres compartilharem as tarefas domésticas.

A ambição da Herbal Essences é permitir que todos experimentem o poder positivo da natureza e apoiem a biodiversidade em benefício das pessoas e do planeta. Além disso, a Herbal Essences está na vanguarda do compartilhamento de informações completas sobre seus ingredientes, explicando de forma transparente seu processo de segurança de 4 etapas e sendo reconhecida pela PETA como uma marca livre de crueldade. A Herbal Essences bio:renew é a primeira marca global de produtos para os cabelos a ter seus ingredientes botânicos endossados pela Royal Botanic Gardens, Kew, uma autoridade mundial em plantas. A Herbal Essences também está aproveitando para promover o lançamento de embalagens projetadas para ajudar os deficientes visuais e garrafas de plástico para a praia em seu maior mercado, os EUA.

A ambição da Pampers é dar a milhões de bebês a oportunidade de um desenvolvimento saudável e feliz, colaborando com profissionais de saúde, pais e ONGs. Como parte dos Princípios fundamentais “Brand 2030” da P&G, a Pampers está apresentando suas 7 ações para o bem , incluindo as seguintes medidas concretas: seguir inovando para soluções de troca de fraldas mais sustentáveis para avançar em direção a 30% menos1 de materiais usados por um bebê durante o período de troca de fraldas. Ao inovar e utilizar materiais mais eficazes, a marca reduziu o peso médio de suas fraldas em 18%2 nos últimos três anos, com a mesma qualidade confiável. Liderar a reciclagem3 de fraldas e lenços e comprometer-se a inaugurar instalações de reciclagem em três cidades até 2021. Em parceria com o Unicef, a Pampers ajudou a eliminar o tétano materno e neonatal em 24 países. Em março de 2019, mais um país – o Chade –, eliminou a doença, resultando em uma estimativa de 880 mil vidas de recém-nascidos4 salvas desde 2006.

“Os critérios ‘Brand 2030’ demonstram liderança para os líderes de marca, definindo o que significa para uma marca individual permitir o consumo responsável. Eles garantem uma integração completa e de longo prazo de impactos sociais e ambientais significativos e mensuráveis na estratégia e experiência geral da marca – em comparação com uma iniciativa de marketing de causa patrocinada por uma única marca ou ativação de apenas uma fatia do mix de marketing”, disse KoAnn Vikoren Skrzyniarz, CEO de Marcas Sustentáveis.

“Estamos comprometidos com várias partes interessadas externas para ajudar a elaborar os critérios”, disse Virginie Helias, diretora de Sustentabilidade da P&G. “Queríamos criar critérios que tornassem o ODS12 tangível para as marcas, fazendo com que elas fossem as responsáveis por impulsionar o progresso no sentido de levar o consumo responsável ao próximo nível. Com nossas marcas, atendemos 5 bilhões de pessoas no mundo todo, o que nos dá a oportunidade única e a responsabilidade não apenas de encantar as pessoas através do desempenho superior do produto, mas também de incitar conversas, influenciar atitudes, mudar comportamentos e fazer que os estilos de vida sustentáveis em escala se tornem uma realidade global.”

Sobre a abordagem da P&G para a cidadania

Os programas de Cidadania Corporativa da Empresa apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e se concentram em Ética e Responsabilidade Corporativa, Sustentabilidade Ambiental, Impacto na Comunidade, Igualdade de Gênero e Diversidade e Inclusão. Os critérios "Brand 2030" são requisitos para marcas individuais que são adicionais aos programas corporativos. Para mais informações sobre os esforços de cidadania da P&G, leia o Relatório de cidadania 2018 da P&G aqui.

