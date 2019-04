22nd Century annonce un accord mondial exclusif avec KeyGene portant sur le développement génétique de chanvre/ cannabis

WILLIAMSVILLE, New York--(BUSINESS WIRE)--22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII ), une entreprise de biotechnologies végétales, leader de la réduction des risques liés à l'usage du tabac, du tabac à très faible teneur en nicotine et de la recherche sur le chanvre/ cannabis, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord mondial de recherche et de développement stratégiques avec KeyGene, www.keygene.com , un chef de file mondial de la recherche végétale comprenant les caractéristiques génétiques de grande valeur et l'augmentation du rendement des cultures. Cette collaboration internationale exclusive portera essentiellement sur le développement de plants de chanvre/ cannabis aux profils cannabinoïdes exceptionnels pour des applications à usage médical et thérapeutique, notamment.

Les cannabinoïdes sont des composés naturels présents dans le chanvre et le cannabis, qui ont été associés à un certain nombre d'effets bénéfiques médicaux potentiels. Le mélange, la concentration et les caractéristiques de ces cannabinoïdes peuvent varier et être optimisés via la sélection moléculaire et d'autres technologies modernes d'amélioration des cultures, utilisées à une très large échelle dans d'autres cultures, mais rarement pour des variétés de chanvre et de cannabis.

La collaboration entre 22nd Century et KeyGene offre à 22nd Century l'accès à une série unique de plateformes d'innovation dans le domaine des cultures, dont la génomique, la génétique moléculaire, la technologie de découverte des caractéristiques et de sélection.Selon les termes de cet accord, 22nd Century détiendra les droits mondiaux exclusifs sur toutes les lignées de plants de chanvre/ cannabis, la propriété intellectuelle de leurs caractéristiques métaboliques et les résultats des études développées dans le cadre de ce partenariat stratégique. Le domaine prioritaire de cette collaboration inclura:

(i) La création d'une base de données génétiques dernier cri utilisant les analyses génomiques de plusieurs centaines de lignées de plants de chanvre/ cannabis exceptionnels existants, pour être utilisées dans le cadre de l'accélération du développement de l'entreprise et l'octroi de permis portant sur ses lignées de plants de chanvre/ cannabis améliorées aux caractéristiques uniques;

(ii) L'amélioration de la variation génétique afin de permettre à 22nd Century de développer de nouvelles variétés, et des variétés considérablement améliorées de lignées de plants de chanvre/ cannabis, ainsi que des variétés aux profils cannabinoïdes extrêmement souhaitables, optimisées pour des applications d'usage médicinal ou thérapeutique;

(iii) La création d'une "carte moléculaire génétique" de haute résolution propriétaire et à la pointe de l'industrie du génome complet du plant de cannabis, qui permettra de faciliter la sélection, rapide et rentable, de variétés novatrices de plants de chanvre/ cannabis aux caractéristiques agronomiques distinctes;

(iv) L'analyse des séquences génomiques de plusieurs espèces de plants de chanvre/ cannabis et l'identification des marqueurs génétiques partagés, ce qui permettra à 22nd Century de développer des lignées améliorées de plants de chanvre/ cannabis à usage commercial plus rapidement que via des approches conventionnelles de sélection de plants; et

(v) L'initiation de la génération de cycles rapides de lignées de plants de chanvre/ cannabis aux profils cannabinoïdes et de terpènes distincts afin de créer des lignées élites.

"La collaboration globale exclusive de 22nd Century avec KeyGene devrait générer des profils d'activité médicinale cannabinoïde réellement spectaculaires et novateurs ainsi que d'autres caractéristiques agronomiques extrêmement souhaitables," a expliqué Henry Sicignano III, président-directeur général du Groupe 22nd Century. "Combiné à la technologie existante de 22nd Century utilisée dans la culture du chanvre/ cannabis, dont nos lignées propriétaires existantes de plants de chanvre/ cannabis, le programme KeyGene renforcera la position de 22nd Century en tant que chef de file mondial de la recherche génétique sur le chanvre/ cannabis et nous prévoyons que ceci aboutira à la création de nombreuses entreprises dérivées et d'autres opportunités," a-t-il ajouté.

"La coopération entre 22nd Century et KeyGene améliorera grandement la capacité de l'entreprise à utiliser le génome du cannabis et nous permettra d'accélérer la sélection moléculaire de nouvelles variétés de plants de chanvre/ cannabis," a déclaré le Dr. Juan Tamburrino, vice-président de la Recherche et du Développement chez 22nd Century. "Nous croyons que notre collaboration avec KeyGene génèrera des connaissances exclusives et contribuera de façon significative à compléter notre portefeuille de propriété intellectuelle et de brevets," a-t-il poursuivi.

Les recherches dans le cadre de ce programme se tiendront sur plusieurs sites des Etats-Unis et des Pays-Bas.

À propos de 22nd Century Group

22nd Century est une société de biotechnologie végétale axée sur une technologie qui permet de réduire ou d’augmenter les niveaux de nicotine et de cannabinoïdes dans le chanvre/cannabis via le génie génétique et la phytogénétique. La mission première de la société est de réduire les dommages causés par le tabagisme. Sa mission première en termes de chanvre/ cannabis est de développer des souches de chanvre propriétaires destinées à de nouveaux médicaments et cultures agricoles de premier plan. Visitez www.xxiicentury.com et www.botanicalgenetics.com pour de plus amples informations.

Note d'avertissement relative aux déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives, dont toutes les déclarations qui ne correspondent pas à des déclarations historiques concernant l'intention, la croyance ou les attentes actuelles de 22nd Century Group, Inc., de ses directeurs ou agents, quant au contenu du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, nos perspectives de recettes futures. Les termes "pourrait", "ferait", "fera", s'attend à", "estime", "anticipe", "croit", "a l'intention de" et expressions similaires ou leurs variantes visent à identifier les déclarations prospectives. Nous ne sommes pas en mesure de garantir les résultats futurs, ni les niveaux d'activité ou de performance. Vous ne devriez pas accorder une confiance indue à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été rédigés. Ces mises en garde doivent être prises en considération avec toute déclaration prospective future potentielle, écrite ou orale. Sauf si la loi l'exige, notamment les lois sur les valeurs mobilières des Etats-Unis, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour les déclarations prospectives dans le but de refléter les résultats réels, des circonstances ou événements ultérieurs, ou la survenue d'événements inattendus. Nous vous conseillons de lire attentivement et de prendre en considération les diverses publications que nous avons incluses dans notre rapport annuel, sur le formulaire 10-K de l'exercice clos au 31 décembre 2018, déposé le 6 mars 2019, dont la section intitulée "Facteurs de risques", ainsi que nos autres rapports déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui visent à informer les parties intéressées des risques et des facteurs susceptibles d'exercer un impact sur notre activité, notre situation financière, les résultats de nos opérations et nos flux de trésorerie. Si l'un au moins de ces risques ou incertitudes se concrétise, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avère incorrecte, nos résultats réels pourraient différer notablement des résultats attendus ou prévus.

