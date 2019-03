Vennetics en Reelgood gaan samenwerkingsverband aan om originele content van Apple TV+ naar IPTV-providers te brengen

Number of Original Programming Titles Discoverable Led by Vennectics and Reelgood. (Graphic: Business Wire)

DUNDALK, Ierland--(BUSINESS WIRE)--Daar de OTT-markt de afgelopen jaren explosief is toegenomen, zijn toonaangevende streamingproviders zoals Netflix en Amazon steeds meer gefocust op het creëren van hun eigen originele content. Onlangs zijn Apple TV+, Disney+ en anderen ook gaan meedingen op de markt, wat meer originele titels en meer keuze betekent voor de consument. Een steeds gefragmenteerdere VoD-markt, waarbij elke provider onafhankelijke catalogi van zijn eigen originele content aanbiedt, genereert een toegenomen vraag van gebruikers naar universele zoek- en ontdekfuncties. Om de ervaring te vereenvoudigen, introduceren Vennetics en Reelgood een nieuwe oplossing met ondersteuning voor alle toonaangevende streamingproviders, inclusief de aankomende originele content van Apple TV+.

Vennetics levert al meer dan 10 jaar carrier-grade oplossingen aan serviceproviders zoals Bell, H3G en Telkom Indonesia en ondersteunt massamarktdiensten in Noord-Amerika, Europa en Azië. De MVP-technologie van Vennetics is ook vooraf geïntegreerd met alle toonaangevende VoD-platforms. Dit omvat de bedrijfsintegratie die vereist is om een inkomstenaandeel via OTT-content te leveren, voor de datanetwerkproviders die deze videostreams aanbieden. "Netwerkproviders investeren enorm in datacapaciteit en zorgen voor facilitering voor streamingbedrijven die miljarden dollars waard zijn bij het leveren van hun producten aan eindgebruikers. Met deze oplossing van Vennetics en Reelgood kunnen netwerkproviders een inkomstenaandeel verdienen via de snelgroeiende OTT premium VoD-sector," aldus John Hamill, CEO van Vennetics.

Het kijkerspubliek voor lineaire tv blijft dalen en de groei van on-demand consumptie gaat onverminderd door, zodat serviceproviders reageren met hun eigen inhaal- en on-demand-mogelijkheden. Een on-demand catalogus die echter alleen bestaat uit de meest alomtegenwoordige films en tv-series zal echter niet volstaan voor gebruikers die de nieuwste originele content willen ontdekken. Streaming-gebruikers willen met eenvoud selecteren uit de meest boeiende content. Vennetics en Reelgood voldoen aan deze behoefte aan serviceproviders, waaronder de nieuwe catalogus van Apple TV+ en alle andere toonaangevende originele VoD-content, terwijl ze een businesscase ondersteunen die een incrementele nieuwe inkomstenstroom genereert.

Als toonaangevende onafhankelijke streaminggids voor consumenten biedt Reelgood al universele zoek- en vindmogelijkheden voor de Amerikaanse markt. Door OTT-diensten samen te voegen tot een uniforme interface, lost Reelgood het SVOD-fragmentatieprobleem op voor mobiel, internet en binnenkort vele van 's werelds belangrijkste smart-tv's. "Terwijl de fragmentatie van SVOD blijft stijgen, willen consumenten nog steeds hetzelfde: het gemak van het vinden van al hun content-bibliotheken op één plek," verklaart David Sanderson, CEO van Reelgood. "We kijken ernaar uit om samen te werken met Vennetics om SVOD-fragmentatie in Europa op te lossen".

Over Vennetics

Vennetics is in 2007 opgericht door een toekomstgericht team met bewezen ervaring in zowel de communicatie- als de IT-industrie. Bij Vennetics willen we onze klanten de technologie bieden om relevante en boeiende services te lanceren die hun klanten verrassen en tegemoetkomen aan hun evoluerende entertainment- en communicatiebehoeften.

www.vennetics.com

Over Reelgood

Reelgood biedt 's werelds meest uitgebreide streaminggids, met elke tv-serie en film beschikbaar voor online streaming. Blader door elke tv-serie en film en sorteer op titel, uitgavejaar, genre, IMDB-classificatie en het belangrijkst: kom erachter waar u het kunt bekijken. En dan afspelen maar met een enkele klik of tik. Van Starz, FX, Showtime, Hulu, HBO, Amazon Prime, Netflix, CBS, Cinemax, CrunchyRoll, tot een gratis bundel met programma's uit bronnen zoals Crackle, ABC, Fox, NBC, Disney: nu hebben kijkers toegang tot een enorme bibliotheek vol met te bekijken content - en dat allemaal via slechts één platform! Dat is Reelgood.

www.reelgood.com

