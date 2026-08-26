Xsolla anuncia una alianza de cinco años con Global Esports Federation

COLONIA, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa global de comercio, anunció hoy una alianza estratégica histórica de cinco años con la Global Esports Federation (GEF), el organismo internacional que reúne a la comunidad de los deportes electrónicos. Como socio exclusivo de GEF para comercio, pagos, carteras digitales, fidelización y distribución, Xsolla impulsará todo el ecosistema de GEF, incluidos los principales juegos de Global Esports Games, la serie profesional Global Esports Tour, el evento global GEFcon y más de 180 federaciones miembro en los cinco continentes.

El anuncio se produce a 100 días de la celebración de los Global Esports Games de Los Ángeles 2026 (GEGLA26) y da un nuevo impulso al camino hacia Los Ángeles y a la gran celebración mundial de los deportes electrónicos de GEF, que tendrá lugar en diciembre.

La alianza se pondrá en marcha durante los GEGLA26, donde Xsolla comenzará a desempeñarse como la plataforma unificada de comercio y pagos del ecosistema de GEF. En todos los activos de GEF y en más de 200 mercados, Xsolla realizará lo siguiente:

Gestionará la compra, distribución y administración de bienes digitales, entradas para eventos, productos, inscripciones y cuotas de membresía a través de más de 1000 métodos de pago.

Desarrollará y operará la GEF Wallet dentro de GEFx, una billetera personalizada con la marca de GEF que permitirá a aficionados y jugadores comprar bienes digitales, distribuir el dinero de los premios de los atletas mediante redes locales de pago, realizar conversiones de divisas y aplicar controles completos de identificación y conocimiento del cliente (KYC) y de prevención del lavado de activos (AML). También ofrecerá billeteras para aficionados y servicios de gestión de tesorería para las federaciones miembro de la GEF.

Lanzará GEF Rewards, un programa unificado de fidelización desarrollado y gestionado por Xsolla. Permitirá a los aficionados acumular y canjear puntos en los Global Esports Games, el Global Esports Tour, GEFx y los canales digitales de GEF.

La alianza responde a un cambio estructural en los deportes electrónicos. Con su profesionalización, las operaciones comerciales del sector siguen fragmentadas y funcionando de manera aislada. Esto obliga a atletas, federaciones y aficionados a utilizar distintos sistemas de pago y a enfrentarse a experiencias diferentes según el país. El modelo de Xsolla reúne estas operaciones en una única plataforma de comercio. Además, pone a disposición de las organizaciones que gestionan las competencias una infraestructura desarrollada para grandes empresas de videojuegos.

"Los deportes electrónicos han crecido más rápido que la infraestructura que los sostiene. Los atletas tienen que esperar para cobrar sus premios, las federaciones organizan eventos con sistemas de pago fragmentados y los aficionados encuentran dificultades cuando intentan comprar una entrada o una camiseta desde otra región", afirmó Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla. "Esta alianza reemplaza todos esos sistemas independientes por una única plataforma de comercio para todo el ecosistema de GEF. El valor de esta alianza se demuestra cuando un aficionado compra un artículo digital o una entrada, una federación abre una tienda en línea o un atleta recibe su pago a tiempo y en moneda local, en cualquiera de los 200 mercados. Y todo comienza en nuestra ciudad de origen, Los Ángeles, en 2026".

"Global Esports Federation se fundó para conectar al mundo a través de los deportes electrónicos, y esa ambición necesita una infraestructura sólida que la respalde: sistemas de pago que funcionen en todos los mercados, premios que lleguen a cada atleta y recompensas que acompañen a los aficionados en todas las iniciativas de GEF", afirmó Sir Paul J. Foster, presidente y director ejecutivo de Global Esports Federation. "Xsolla aporta esa infraestructura, junto con una red de miles de estudios y socios, a nuestras más de 180 federaciones miembro de #worldconnected. Juntos estamos construyendo la autopista digital que conecta los videojuegos, los deportes electrónicos, la educación, el comercio y la innovación —y se inaugurará en Los Ángeles—".

"A medida que ingresamos en nuevos mercados y desarrollamos programas estratégicos en todo el mundo, nos asociamos con organizaciones que comparten nuestra visión y una misión orientada al futuro para crear plataformas y experiencias destinadas a la comunidad de los videojuegos", señaló Rytis Joseph Jan, vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas y Relaciones Gubernamentales de Xsolla. "GEF es la primera plataforma de deportes electrónicos con la que queremos integrar nuestros productos de medios de pago, fidelización, cartera digital y recompensas, para ponerlos a disposición de la comunidad global y de jugadores alrededor del mundo".

La alianza también contempla la creación de un Programa Conjunto de Expansión Global, con el objetivo de ingresar cada año en al menos seis mercados prioritarios. El programa se centrará en mercados emergentes de Medio Oriente, Asia Central, el Sudeste Asiático y América Latina, así como en economías de primer nivel, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, India, Corea del Sur y China. Xsolla proporcionará los recursos necesarios a través de sus centros regionales en Los Ángeles, Dubái y Suiza, y trabajará junto con la sede central de GEF y sus federaciones miembro para establecer alianzas con gobiernos, ciudades anfitrionas y empresas del sector privado en cada mercado.

Durante los GEGLA26, los socios presentarán la alianza oficialmente. En el evento se exhibirá una solución de comercio impulsada por Xsolla que ya se encuentra en funcionamiento, cuenta con productos digitales, venta de entradas, artículos promocionales, carteras digitales y recompensas. También se hará una demostración del pago de premios a atletas mediante GEF Wallet. Habrá, además, actividades conjuntas para ejecutivos y una recepción para profesionales del sector. El encuentro reunirá a representantes de la red de Xsolla y a delegaciones de GEF de todo el mundo. Estas iniciativas demostrarán cómo la alianza está construyendo la infraestructura global que sostendrá el futuro de los deportes electrónicos.

Para obtener más información sobre la alianza, visite xsolla.com.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de comercio que ofrece todo lo necesario para lanzar, hacer crecer y monetizar videojuegos. Con sede central en Los Ángeles, California, brinda soluciones a estudios de todos los tamaños, desde equipos independientes hasta grandes estudios AAA, en áreas como comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual vinculada al entretenimiento y productos para fomentar la participación de los jugadores. Xsolla ayuda a sus clientes a financiar, distribuir, promocionar y monetizar sus juegos a gran escala. Más del 70 % de los 100 videojuegos con mayores ingresos del mundo confían en Xsolla, que opera como comerciante registrado en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con la firme convicción de que el futuro está en los videojuegos, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y generar nuevas posibilidades de crecimiento para creadores de todo el mundo.

Para obtener más información, visite xsolla.com.

Acerca de Global Esports Federation

La Global Esports Federation promueve la credibilidad, legitimidad y prestigio de los deportes electrónicos alrededor del mundo; cuenta con centros estratégicos distribuidos en distintas regiones. Con el respaldo de nuestros valores universales y de más de 180 federaciones miembro, reunimos en una misma plataforma integrada a atletas, jugadores, desarrolladores, editores, socios de la comunidad y organizaciones deportivas. Además de organizar eventos internacionales de gran prestigio, colaboramos con socios estratégicos en iniciativas de impacto social global (GSII) para impulsar cambios positivos. Inspirados en nuestro lema, #worldconnected, estamos comprometidos con iniciativas concretas que beneficien a la comunidad mundial de los deportes electrónicos.

Para obtener más información, visite globalesports.org

Acerca de GEFx

GEFx es la plataforma digital y de experiencias integrada de la Global Esports Federation. Está diseñada para conectar a atletas, jugadores y aficionados dentro de todo el ecosistema de GEF. Reúne experiencias inmersivas, innovación digital y plataformas interactivas para ofrecer una experiencia fluida y conectada con las distintas iniciativas, competencias y comunidades de GEF. Creada para la comunidad global #worldconnected, GEFx busca llevar la experiencia de los deportes electrónicos más allá de la competencia. Para ello, ofrece nuevas formas de participar, interactuar y conectarse.

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