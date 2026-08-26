Xsolla annuncia una collaborazione di cinque anni con la Global Esports Federation

COLONIA, Germania--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda globale attiva nel commercio dei videogiochi, oggi ha annunciato una collaborazione strategica di cinque anni con Global Esports Federation (GEF), l'ente che raduna gli appassionati di e-sport a livello mondiale. In quanto partner esclusivo di GEF che si occupa di commercio, pagamenti, wallet, fedeltà e distribuzione, Xsolla alimenterà l'intero ecosistema GEF, compresi i prestigiosi Global Esports Games, il Global Esports Tour dedicato ai professionisti, la GEFcon globale e oltre 180 Member Federations in cinque continenti.

L'annuncio giunge nel momento in cui GEF segna ancora 100 giorni all'inizio dei Global Esports Games (GEGLA26) di Los Angeles 2026, aggiungendo ulteriore slancio al percorso per Los Angeles e alla prestigiosa celebrazione globale degli esport di GEF il prossimo dicembre.

La collaborazione debutta al GEGLA26, dove Xsolla inizierà a servire da livello unificato di commercio e pagamenti per l'ecosistema GEF. Nelle proprietà GEF, in oltre 200 mercati, Xsolla si occuperà di:

coordinare gli acquisti, la distribuzione e la gestione di beni digitali, la biglietteria per eventi, gli articoli di merchandising, le registrazioni e le quote associative in più di 1.000 metodi di pagamento;

costruire e gestire il GEF Wallet all'interno di GEFx, un wallet generico che consente ai fan e ai giocatori di acquistare beni digitali, eroga premi monetari agli atleti con canali di pagamento locali, conversione di valute e controlli completi KYC e AML e supporta wallet di fan e canali di tesoreria per le Member Federations GEF;

lanciare GEF Rewards, un programma fedeltà unificato, creato e gestito da Xsolla che consente ai fan di guadagnare e redimere punti in Global Esports Games, Global Esports Tour, GEFx e nei canali digitali GEF.

La collaborazione risponde a un cambiamento strutturale negli e-sports. Gli e-sports sono diventati sempre più professionali, ma le loro operazioni commerciali sono rimaste frammentarie e isolate, con atleti, federazioni e fan che si orientano tra sistemi di pagamento a macchia di leopardo ed esperienze discontinue tra i vari Paesi. Il modello di Xsolla consolida queste attività in un unico livello commerciale, applicando un'infrastruttura realizzata per gli editori internazionali di videogiochi alle organizzazioni che attualmente regolamentano il gioco competitivo.

“Gli e-sport hanno superato l'infrastruttura sottostante. Gli atleti attendono i premi in denaro, le federazioni conducono eventi su sistemi di pagamento frammentati e i fan impazziscono quando cercano di acquistare un biglietto o una maglietta da una regione geografica diversa”, ha affermato Berkley Egenes, Direttore del Marketing e dello Sviluppo di Xsolla. “Questa collaborazione sostituisce questi sistemi individuali con un unico livello commerciale nell'intero ecosistema GEF. Quando un fan acquista un articolo o un biglietto digitale, una federazione apre un negozio sul web o un atleta in uno qualsiasi dei 200 mercati viene pagato puntualmente e in valuta locale, questo significa che la collaborazione funziona. E tutto questo parte dalla nostra città, Los Angeles, nel 2026”.

“La Global Esports Federation è stata fondata per connettere il mondo attraverso gli e-sport, e quell'ambizione ha bisogno del supporto di una vera e propria infrastruttura: pagamenti che funzionano in ogni mercato, premi in denaro che raggiungono ogni atleta e reward che seguono i fan in ogni proprietà”, ha dichiarato Sir Paul J. Foster, Presidente e AD della Global Esports Federation. “Xsolla offre quella infrastruttura, oltre a una rete di migliaia di studi e partner, alle nostre 180 e più Member Federations #worldconnected. Insieme, stiamo costruendo la super autostrada digitale che connette gaming, e-sport, istruzione, commercio e innovazione, e tutto questo si apre a Los Angeles”.

“Mentre entriamo in nuovi mercati e programmi strategici in tutto il mondo, collaboriamo con organizzazioni che condividono la stessa visione e missione rivolta al futuro per costruire piattaforme ed esperienze per la comunità dei videogiochi”, ha spiegato Rytis Joseph Jan, Vicepresidente senior di Partnership strategiche e Relazioni con il governo di Xsolla. “GEF è la prima piattaforma di e-sport con la quale vogliamo integrare i nostri pagamenti, fedeltà, backpack e reward per condividerli con la comunità globale e i giocatori di tutto il mondo”.

La partnership inoltre stabilisce un Global Expansion Program comune, mirato ad almeno sei mercati prioritari all'anno. Il programma si concentrerà su mercati emergenti nel Medio Oriente, in Asia centrale, nel Sudest asiatico e in America Latina, oltre a economie di primo livello, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, India, Corea del Sud e Cina. Xsolla finanzierà il programma attraverso i propri centri regionali situati a Los Angeles, a Dubai e in Svizzera, collaborando con la sede centrale di GEF e le Member Federations per realizzare collaborazioni con amministrazioni pubbliche, città ospitanti e il settore privato in ciascun mercato.

Al GEGLA26, i partner presenteranno la designazione ufficiale della collaborazione, una vetrina commerciale creata da Xsolla con prodotti digitali, biglietteria, articoli di merchandising, wallet e reward dal vivo in produzione, una vetrina di erogazioni di premi monetari per gli atleti attraverso il GEF Wallet, programmazione esecutiva congiunta e un ricevimento per il settore presentato insieme a delegazioni da tutto il mondo provenienti dalla rete Xsolla e GEF, illustrando come la partnership stia creando l'infrastruttura globale alla base del futuro degli e-sport.

Per maggiori informazioni sulla partnership, visitare xsolla.com.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

Informazioni sulla Global Esports Federation

`La Global Esports Federation promuove la credibilità, la legittimità e il prestigio degli e-sport a livello mondiale con centri strategici in tutte le regioni. Incentrata sui nostri valori universali e su oltre 180 Member Federations, uniamo atleti, giocatori, sviluppatori, editori, partner della community e organizzazioni sportive su un'unica piattaforma inclusiva. Oltre ai nostri prestigiosi eventi globali, collaboriamo con partner strategici alle Global Social Impact Initiatives (GSII), iniziative globali a impatto sociale, per promuovere cambiamenti positivi. Ispirata dal nostro motto, #worldconnected, siamo impegnati in iniziative concrete al servizio della comunità globale degli e-sport.

Per maggiori informazioni, visitare globalesports.org

Informazioni su GEFx

GEFx è la piattaforma digitale ed esperienziale integrata della Global Esports Federation, progettata per connettere atleti, giocatori e fan nell'ecosistema GEF. La piattaforma integra esperienze immersive, innovazione digitale e piattaforme interattive per creare un'esperienza fluida e connessa nelle varie proprietà, competizioni e communities GEF. Creata per la community globale #worldconnected, GEFx è progettata per estendere l'esperienza e-sport oltre la competizione stessa, creando nuovi modi che permettono alle persone di coinvolgersi, partecipare ed entrare in contatto.

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