-

TotalEnergies finalise le transfert de sa participation de 10% dans Arctic LNG 2

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Comme indiqué à l’occasion de la présentation des résultats du 2ème trimestre 2026, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) confirme que le transfert de sa participation de 10% dans Arctic LNG 2 à NordLine (une filiale de Novatek) a été finalisé. TotalEnergies n’est ainsi plus actionnaire d’Arctic LNG 2.

Dans le cadre de l’accord de transfert, TotalEnergies conserve ses droits au remboursement par Arctic LNG 2 de sa quote-part des prêts apportés par les actionnaires au projet, soit environ 1,3 milliard US$. Ce remboursement pourrait intervenir dans le futur en fonction des sanctions applicables.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Contacts

Contacts TotalEnergies
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

Industry:

TOTALENERGIES SE

BOURSE:TTE
Details
Headquarters: 2 place Jean Millier 92400 Courbevoie, France
CEO: POUYANNE Patrick
Employees: 105000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

Contacts TotalEnergies
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

More News From TOTALENERGIES SE

TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée générale du 29 mai 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 17 août au 21 août 2026 : Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'...

TotalEnergies SE: Déclaration des Transactions sur Actions Propres

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée générale du 29 mai 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 10 août au 14 août 2026 : Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'...

TotalEnergies SE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 juillet 2026

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE): Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote Théoriques (1) Exerçables (2) 31 juillet 2026 2 281 656 714   2 281 656 714 2 217 473 391 (1) Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. (...
Back to Newsroom