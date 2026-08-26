Xsolla annonce un partenariat de cinq ans avec la Global Esports Federation

COLOGNE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise internationale spécialisée dans le commerce, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique historique d’une durée de cinq ans avec la Global Esports Federation (GEF), l’organisme mondial de référence dans le domaine de l’e-sport. En tant que partenaire exclusif de la GEF pour le commerce, les paiements, le portefeuille numérique, la fidélisation et la distribution, Xsolla prendra en charge l’ensemble de l’écosystème de la GEF, notamment les Global Esports Games, événement phare de l’organisation, la série professionnelle Global Esports Tour, la GEFcon mondiale, ainsi que plus de 180 fédérations membres réparties sur les cinq continents.

Cette annonce intervient alors que la GEF compte les 100 jours restants avant les Global Esports Games de Los Angeles 2026 (GEGLA26), donnant un nouvel élan à la préparation de cet événement et à la grande célébration mondiale de l’e-sport organisée par la GEF en décembre prochain.

Ce partenariat sera lancé lors des GEGLA26, où Xsolla commencera à servir de plateforme unifiée de commerce et de paiement pour l’écosystème de la GEF. Sur l’ensemble des plateformes de la GEF, dans plus de 200 marchés, Xsolla va :

Faciliter l'achat, la distribution et la gestion des biens numériques, des billets d'événements, des produits dérivés, des inscriptions et des cotisations d'adhésion grâce à plus de 1 000 moyens de paiement ;

Développer et exploiter la GEF Wallet au sein de la GEFx, un portefeuille en marque blanche qui permet aux fans et aux joueurs d’acheter des biens numériques, de verser les primes aux athlètes via des canaux de paiement locaux, d’effectuer des conversions de devises et de réaliser des contrôles KYC et AML complets, tout en prenant en charge les portefeuilles des fans et les canaux de trésorerie des fédérations membres de la GEF ;

Lancer GEF Rewards, un programme de fidélité unifié développé et géré par Xsolla qui permet aux fans de gagner et d'échanger des points sur l'ensemble des Global Esports Games, du Global Esports Tour, de la GEFx et des canaux numériques de la GEF.

Ce partenariat répond à une évolution structurelle du secteur de l’e-sport. Alors que l’e-sport s’est professionnalisé, ses activités commerciales sont restées fragmentées et cloisonnées, les athlètes, les fédérations et les fans devant composer avec des systèmes de paiement disparates et des expériences incohérentes d’un pays à l’autre. Le modèle de Xsolla regroupe ces activités au sein d’une unique couche commerciale, en appliquant une infrastructure conçue pour les éditeurs de jeux vidéo internationaux aux organisations qui régissent désormais la compétition.

« L’e-sport a dépassé l’infrastructure sur laquelle il repose. Les athlètes attendent leurs primes, les fédérations organisent des événements en s’appuyant sur des systèmes de paiement disparates, et les fans se heurtent à des obstacles lorsqu’ils essaient d’acheter un billet ou un maillot depuis une autre région », a déclaré Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla. « Ce partenariat remplace ces systèmes individuels par une couche commerciale unique couvrant l’ensemble de l’écosystème de la GEF. Lorsqu’un fan achète un article numérique ou un billet, qu’une fédération ouvre une boutique en ligne, ou qu’un athlète, sur l’un des 200 marchés, est payé à temps et en monnaie locale, c’est là que le partenariat montre toute son efficacité. Et cela commencera dans notre ville d’origine, Los Angeles, en 2026. »

« La Global Esports Federation a été fondée pour connecter le monde grâce à l’e-sport, et cette ambition doit s’appuyer sur une véritable infrastructure : des paiements qui fonctionnent sur tous les marchés, des prix en argent qui parviennent à chaque athlète et des récompenses qui suivent les fans sur toutes les plateformes », a déclaré Sir Paul J. Foster, président-directeur général de la Global Esports Federation. « Xsolla apporte cette infrastructure, ainsi qu’un réseau de milliers de studios et de partenaires, à nos plus de 180 fédérations membres #worldconnected. Ensemble, nous construisons l’autoroute numérique reliant les jeux vidéo, l’e-sport, l’éducation, le commerce et l’innovation, et son inauguration aura lieu à Los Angeles. »

« Alors que nous nous implantons sur de nouveaux marchés stratégiques et lançons de nouveaux programmes à travers le monde, nous nouons des partenariats avec des organisations qui partagent la même vision et la même mission tournée vers l’avenir : créer des plateformes et des expériences pour la communauté des joueurs », a déclaré Rytis Joseph Jan, vice-président senior des partenariats stratégiques et des relations gouvernementales chez Xsolla. « La GEF est la première plateforme d’e-sport avec laquelle nous souhaitons intégrer nos produits de paiement, de fidélité, de “backpack” et de récompenses afin de les partager avec la communauté mondiale et les joueurs du monde entier. »

Ce partenariat met également en place un programme d’expansion mondial commun ciblant au moins six marchés prioritaires par an. Ce programme se concentrera sur les marchés émergents du Moyen-Orient, d’Asie centrale, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine, ainsi que sur les économies de premier plan, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et la Chine. Xsolla assurera le pilotage du programme via ses pôles régionaux à Los Angeles, Dubaï et en Suisse, en collaboration avec le siège de la GEF et les fédérations membres afin de nouer des partenariats avec les pouvoirs publics, les villes hôtes et le secteur privé sur chaque marché.

Lors du GEGLA26, les partenaires dévoileront pour la première fois le label officiel de leur partenariat, une vitrine commerciale optimisée par Xsolla proposant des biens numériques, la billetterie, des produits dérivés, un portefeuille numérique et un programme de récompenses déjà opérationnels, une démonstration de versement de prix aux athlètes via le portefeuille GEF, une programmation conjointe des dirigeants, ainsi qu’une réception professionnelle co-organisée réunissant le réseau Xsolla et les délégations de la GEF venues du monde entier, soulignant ainsi comment ce partenariat construit l’infrastructure mondiale qui sous-tend l’avenir de l’e-sport.

Pour plus d’informations sur ce partenariat, rendez-vous sur xsolla.com.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale spécialisée dans le commerce qui conçoit et fournit aux développeurs tous les outils nécessaires au lancement, au développement et à la monétisation de leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios AAA, grâce à des solutions de commerce direct au consommateur, de paiements intelligents, de propriété intellectuelle dans le secteur du divertissement et de produits d'engagement utilisateur. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Utilisée par plus de 70 % des 100 jeux les plus rentables, Xsolla est le partenaire vendeur officiel dans plus de 200 territoires, et propose plus de 1 000 moyens de paiement locaux à travers le monde. Convaincue du potentiel de l'avenir du jeu vidéo, Xsolla s'engage à réunir des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs du monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur xsolla.com

À propos de la Global Esports Federation

La Global Esports Federation défend la crédibilité, la légitimité et le prestige de l’e-sport à l’échelle mondiale grâce à des pôles stratégiques répartis dans toutes les régions. Forts de nos valeurs universelles et de plus de 180 fédérations membres, nous réunissons athlètes, joueurs, développeurs, éditeurs, partenaires communautaires et organisations sportives au sein d’une plateforme inclusive. Au-delà de nos prestigieux événements mondiaux, nous collaborons avec des partenaires stratégiques dans le cadre des Global Social Impact Initiatives (GSII) afin de favoriser un changement positif. Inspirés par notre devise – #worldconnected –, nous nous engageons à mener des initiatives concrètes au service de la communauté mondiale de l’e-sport.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur globalesports.org

À propos de la GEFx

GEFx est la plateforme numérique et expérientielle intégrée de la Global Esports Federation, conçue pour mettre en relation les athlètes, les joueurs et les fans au sein de l’écosystème GEF. Elle allie expériences immersives, innovation numérique et plateformes interactives afin de créer une expérience fluide et connectée à travers l’ensemble des propriétés, compétitions et communautés de la GEF. Conçue pour la communauté mondiale #worldconnected, la GEFx a pour objectif d’étendre l’expérience de l’e-sport au-delà de la compétition elle-même, en créant de nouvelles façons pour les gens de s’impliquer, de participer et d’interagir.

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