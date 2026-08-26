Xsolla kondigt een vijfjarig partnerschap met de Global Esports Federation aan

KEULEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een internationaal handelsbedrijf, maakte vandaag een belangrijk vijfjarig partnerschap bekend met de Global Esports Federation (GEF), het wereldwijd overkoepelende orgaan voor e-sport. Als GEF's exclusieve partner voor handel, betalingen, wallet, getrouwheid en distributie, zal Xsolla het hele GEF-ecosysteem aansturen, inclusief het vlaggenschip Global Esports Games, pro-serie Global Esports Tour, global GEFcon en meer dan 180 aangesloten federaties in vijf continenten.

Deze aankondiging wordt gedaan nu GEF nog 100 dagen te gaan heeft tot de Los Angeles 2026 Global Esports Games (GEGLA26), waarmee nieuw momentum wordt toegevoegd aan de weg naar Los Angeles en GEF’s vooraanstaande wereldwijde e-sportviering dit jaar in december.

Het partnerschap gaat van start op de GEGLA26, waar Xsolla zal beginnen met op te treden als de eengemaakte handels- en betalingenlaag voor het GEF-ecosysteem. In GEF-eigendommen, verspreid over meer dan 200 markten, zal Xsolla:

De aankoop, de distributie en het beheer aansturen van digitale goederen, ticketverkoop voor evenementen, merchandising, registraties en lidmaatschapsvergoedingen in meer dan 1.000 betaalmethoden;

De GEF Wallet tot stand brengen en exploiteren binnen GEFx, een white-label wallet waarmee fans en spelers digitale goederen kunnen kopen, het prijzengeld voor atleten uitkeren met lokale uitbetalingskanalen, omwisseling van valuta en volledige KYC- en AML-screening, en ondersteunt fanwallets en treasurykanalen voor federaties die bij GEF zijn aangesloten;

GEF Rewards lanceren, een eengemaakt getrouwheidsprogramma tot stand gebracht en geëxploiteerd door Xsolla waarmee fans punten kunnen verdienen en verzilveren in de Global Esports Games, de Global Esports Tour, GEFx en digitale kanalen van GEF.

Het partnerschap reageert op een structurele verandering in e-sport. Nu e-sport professioneel is geworden, zijn de commerciële activiteiten ervan gefragmenteerd en geïsoleerd gebleven, waarbij atleten, federaties en fans een patchwork van betaalsystemen en inconsistente ervaringen over de grenzen heen moeten doorworstelen. Xsolla’s model consolideert deze activiteiten in één enkele handelslaag, met toepassing van infrastructuur gebouwd voor wereldwijde uitgevers van games aan de organisaties die nu concurrentieel spel beheren.

“E-sport is zijn onderliggende infrastructuur ontgroeid. Atleten wachten op prijzengeld, federaties houden evenementen op een patchwork van betaalsystemen, en fans botsen tegen een muur wanneer ze proberen om een ticket of een truitje uit een andere regio te kopen,” verklaart Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer van Xsolla. “Dit partnerschap vervangt deze individuele systemen door één handelslaag in het hele GEF-ecosysteem. Wanneer een fan een digitaal item of een ticket koopt, een federatie een webshop opent, of een atleet in een van de 200 markten op tijd en in lokale valuta wordt betaald, toont dit aan waar het partnerschap zijn werk doet. en het gaat van start in onze thuisstad in Los Angeles in 2026.”

“De Global Esports Federation werd opgericht om de wereld te verbinden via e-sport, en die ambitie heeft nood aan echte infrastructuur erachter: betalingen die in elke markt werken, prijzengeld dat elke atleet bereikt, en rewards die fans in elke eigendom volgen,” aldus Sir Paul J. Foster, voorzitter en CEO van de Global Esports Federation. “Xsolla verschaft die infrastructuur, en een netwerk van duizenden studio's en partners, aan onze meer dan 180 wereldwijd verbonden aangesloten federaties. Samen bouwen we aan de digitale super-snelweg die gamen, e-sport, onderwijs, handel en innovatie met elkaar verbindt, en het gaat open in Los Angeles.”

“Nu we over de hele wereld nieuwe strategische markten en programma's betreden, werken we samen met organisaties die dezelfde visie en toekomstgerichte missie delen om platformen en ervaringen voor de videogame-gemeenschap te bouwen,” verklaart Rytis Joseph Jan, senior vicevoorzitter Strategic Partnerships & Government Relations van Xsolla. “GEF is het eerste e-sportplatform waar we onze betalingen, getrouwheid, backpack en rewards producten willen integreren om die met de internationale gemeenschap en spelers van over de hele wereld te delen.”

Verder brengt het partnerschap een gezamenlijk Global Expansion Program tot stand, dat minstens zes prioriteitmarkten per jaar nastreeft. Het program zal zich focussen op opkomende markten in het Midden-Oosten, Centraal-Azië, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika, evenals Tier 1-economieën, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Japan, India, Zuid-Korea en China. Xsolla zal het programma toerusten via zijn regionale hubs in Los Angeles, Dubai en Zwitserland, en met de hoofdzetel van GEF en aangesloten federaties samenwerken om overheid-, gaststad- en privésectorpartnerschappen in elke markt op te bouwen.

Tijdens de GEGLA26 zullen de partners het officiële startsein van het partnerschap geven: een door Xsolla aangestuurde handelsdemonstratie met digitale goederen, ticketverkoop, merchandising, wallet en rewards live in productie, een demonstratie van een uitkering van prijzen aan atleten via de GEF Wallet, gezamenlijke uitvoeringsprogrammering en een gezamenlijk gehoste sectorontvangst gebaseerd op het Xsolla-netwerk en GEF-delegaties van over de hele wereld, ter illustratie hoe het partnerschap de wereldwijde infrastructuur opbouwt die de toekomst van e-sport onderschraagt.

Voor meer informatie over het partnerschap gaat u naar xsolla.com.

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 70% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de Merchant of Record in meer dan 200 geografische gebieden en biedt wereldwijd toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen aan te reiken en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Meer informatie: xsolla.com

Over de Global Esports Federation

`De Global Esports Federation stimuleert de geloofwaardigheid, de rechtmatigheid en de prestige van e-sport over de hele wereld met strategische hubs in verschillende regio's. Gedreven door onze universele waarden en meer dan 180 aangesloten federaties, brengen we atleten, spelers, ontwikkelaars, uitgevers, gemeenschapspartners en sportorganisaties op één inclusief platform bijeen. Naast onze prestigieuze wereldwijde evenementen, werken we met strategische partners samen aan Global Social Impact Initiatives (GSII) om positieve verandering te bevorderen. Geïnspireerd door ons motto — #worldconnected — zetten we ons in voor tastbare initiatieven die de wereldwijde e-sportgemeenschap ten goede komen.

Meer informatie: globalesports.org

Over GEFx

GEFx is het geïntegreerde digitale en experimentele platform van Global Esports Federation, ontworpen om atleten, spelers en fans in het hele GEF-ecosysteem met elkaar te verbinden. Het brengt onderdompelende ervaringen, digitale innovatie en interactieve platformen samen om een naadloze, geconnecteerde ervaring te creëren in GEF bezittingen, wedstrijden en gemeenschappen. GEFx is gebouwd voor de wereldwijde #worldconnected gemeenschap, ontworpen om de e-sportervaring buiten de wedstrijd op zich uit te breiden, teneinde nieuwe manieren tot stand te brengen waarop mensen betrokken kunnen worden, kunnen deelnemen en kunnen verbinden.

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