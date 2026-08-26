FlightSafety International达成收购Acron Technologies旗下商业培训解决方案业务的协议

俄亥俄州哥伦布--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的航空培训与模拟技术提供商FlightSafety International Inc. (FSI)今日宣布，已与TJC LP旗下投资组合公司Acron Technologies签署最终协议，以收购其商业培训解决方案(CTS)业务，包括培训系统、培训服务、航空学院及驾驶员培训产品组合。该协议标志着FSI在商用航空市场能力的重大拓展，将进一步拓宽并补充其模拟器制造能力和全球培训网络。

CTS在商用航空培训与模拟领域拥有超过80年的经验。凭借在商用航空公司模拟器制造领域的深厚积淀，CTS在其发展历程中已累计交付超过850台培训设备，目前全球有300多台全飞行模拟器投入使用。其分布在美国、英国和泰国的培训与制造基地致力于为飞行员和驾驶员培训系统以及航空公司学院项目提供支持。

FlightSafety International首席执行官Eric Hinson表示：“我们非常高兴欢迎CTS加入FlightSafety。CTS在商用模拟和培训方面的专业能力与我们的长期增长战略高度契合，将使FlightSafety能够更好地服务于全球航空公司的培训需求。”

CTS总裁David Coward表示：“FlightSafety International是CTS的理想投资方。双方优势互补，拥有深厚的技术专长，并共同致力于为商用航空业提供世界级的培训解决方案。通过此次交易，我们将能够进一步投资于培训技术、拓展全球业务版图，并在保持客户所期望的高水平服务的同时，为它们创造更大的价值。”

此次协议的签署正值商用航空培训需求持续增长之际。据预测，全球商用航空公司机队规模将从2025年的约28,000架增长至2045年的超过5万架，这将进一步提升对商业培训能力和先进模拟技术的需求。

本次交易预计将于2026年第四季度完成，具体取决于惯例成交条件的达成。

在本次交易中，RBC Capital Markets, LLC和Harris Williams担任Acron Technologies的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任法律顾问。Baker McKenzie担任FSI的法律顾问。

关于 FlightSafety International Inc.

FlightSafety International是卓越的专业航空培训公司，为教育、商用、政府和军事机构提供飞行模拟器、视觉系统和显示设备。2026年，公司迎来成立75周年，标志着其通过严格的实战培训项目提升航空安全已逾70载，培训对象涵盖来自170多个国家的飞行员、技术人员及其他专业人员。目前，FSI在六大洲的学习中心和培训基地运营着全球规模最大的先进全飞行模拟器机队之一。如需了解更多信息，请访问flightsafety.com。

关于Acron Technologies

Acron Technologies是一个任务关键型航空航天与国防技术平台，致力于拯救生命、打造更安全的天空。Acron平台围绕两大业务板块组建——航空航天解决方案和国防与救援技术——汇聚了航空电子、弹性连接、先进图像处理与分析、可靠定位、导航与授时、救援及飞行数据服务等领域的专业化企业，包括Acron Aviation、ACR Electronics、ARTEX、Ocean Signal、NAL Technologies、SKYTRAC、Flight Data Systems、FreeFlight Systems、APS Aerospace、TRX Systems、Trakka Systems、Digital Barriers、Sightline Intelligence和Alereon。自2013年以来，该集团通过17次以上的收购组建而成，拥有超过200项专利，服务于35个以上国家的客户。在世界各地的航空航天、国防和救援行动中，Acron旗下企业占据着备受信赖且往往是独家供应的市场地位，帮助运营商更安全地飞行、更快速地行动、保持互联互通，并在生死攸关的时刻迅速响应。如需了解更多信息，请访问www.acrontechnologies.com。

关于TJC

40多年来，TJC LP（前身为The Jordan Company）一直与多元化工业、工业技术、物流与商业服务、数字与电力基础设施、医疗保健和消费品等多个行业的首席执行官、创始人和企业家紧密合作。截至2026年6月30日，TJC管理的资产规模达313亿美元，由一支资深领导团队管理，该团队拥有超过24年的协同投资经验，累计完成投资90余笔。TJC在纽约、芝加哥、迈阿密和斯坦福设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.tjclp.com。

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