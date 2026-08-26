FlightSafety International llega a un acuerdo con Acron Technologies para comprar Commercial Training Solutions

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. (FSI), proveedor líder mundial de tecnología de formación y simulación aeronáutica, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo con Acron Technologies, una empresa de la cartera de TJC LP, por el cual adquirirá su negocio Commercial Training Solutions (CTS), que abarca su cartera de sistemas y servicios de formación, academia de aviación y formación de conductores. Este acuerdo representa una importante expansión de las capacidades de FSI en el mercado de la aviación comercial, que amplía y complementa sus capacidades de fabricación de simuladores y su presencia global en el ámbito de la formación.

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