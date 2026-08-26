フライトセーフティ・インターナショナル、Acron Technologiesの民間航空訓練ソリューションの買収について合意に達する

米オハイオ州コロンバス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 航空訓練およびシミュレーション技術の世界的な大手プロバイダーであるフライトセーフティ・インターナショナル（FSI）は、TJC LPのポートフォリオ企業であるAcron Technologiesと、同社の民間航空ソリューション（CTS）事業（訓練システム、訓練サービス、アビエーション・アカデミー、および操縦士向け訓練のポートフォリオを含む）を買収する最終契約を締結したと発表しました。本契約により、FSIは民間航空市場における事業能力を大幅に拡大し、シミュレーター製造能力と世界的な訓練ネットワークを拡充・補完することになります。

CTSは、民間航空の訓練およびシミュレーション分野において80年以上にわたる実績を有しています。民間航空会社向けシミュレーター製造における長年の伝統を持つCTSは、創業以来850台以上の訓練装置を納入しており、現在、世界中で300台以上のフルフライトシミュレーターが稼働しています。米国、英国、タイに展開する同社の訓練・製造拠点は、パイロットおよび操縦士向けの訓練システムや航空会社のアカデミープログラムを支援しています。

「CTSをフライトセーフティに迎え入れることができ、嬉しく思います」と、フライトセーフティ・インターナショナルの最高経営責任者（CEO）であるエリック・ヒンソンは述べています。「CTSの民間シミュレーションおよび訓練に関する専門知識は、当社の長期的な成長戦略と合致しており、フライトセーフティは世界中の航空会社の訓練ニーズにより一層適切に対応できるようになります。」

「フライトセーフティ・インターナショナルは、CTSにとって理想的な投資家といえます。両社が力を合わせることで、互いに補完し合う能力、技術に関する深い専門知識、そして民間航空業界に向けて世界最高水準の訓練ソリューションを提供するという共通のコミットメントをもたらします」と、CTSの社長であるデヴィッド・カワード氏は述べています。「今回の取引を通じて、当社は訓練技術へのさらなる投資を行い、グローバルな事業展開を拡大し、お客様が期待する高水準のサービスを維持しつつ、お客様により大きな価値を提供できるようになります。」

民間航空訓練への需要が拡大を続けるなか、今回の合意に至りました。世界の民間航空会社の機体数は、2025年の約2万8,000機から2045年までに5万機以上に増加すると予測されており、それに伴い、民間航空訓練の受け入れ能力や高度なシミュレーション技術への需要が高まっています。

本取引は、慣例的な完了条件を満たすことを条件として、2026年第4四半期に完了する見込みです。

本取引において、RBCキャピタル・マーケッツLLCおよびハリス・ウィリアムズがAcron Technologiesの財務アドバイザーを務め、カークランド・アンド・エリスLLPが法律顧問を務めました。FSIの法律顧問はベーカーマッケンジーが務めました。

フライトセーフティ・インターナショナルについて

フライトセーフティ・インターナショナルは、世界有数のプロフェッショナル航空訓練会社であり、教育機関、民間企業、政府機関、軍事機関向けにフライトシミュレータ、ビジュアルシステム、ディスプレイを提供しています。2026年、同社は創立75周年を迎えます。これは、170か国以上のパイロット、整備士、その他の専門家を対象とした厳格かつ実戦的な訓練プログラムを通じて、70年以上にわたり航空業界全体の安全基準の向上に貢献してきたことを示すものです。FSIは現在、世界最大規模の高度なフルフライトシミュレータを6つの大陸にわたる学習およびトレーニングセンターで運用しています。詳細はflightsafety.comをご覧ください。

Acron Technologiesについて

Acron Technologiesは、人命を救い、より安全な空をつくるために構築された、ミッションクリティカルな航空宇宙・防衛技術プラットフォームです。「航空宇宙ソリューション」と「防衛・救難技術」の2つのセグメントを中核とするAcronプラットフォームは、アビオニクス、レジリエント・コネクティビティ、高度な画像処理および分析、確実な測位・航法・計時、救助、およびフライトデータサービスといった分野の専門企業を統合しており、それにはAcron Aviation、ACR Electronics、ARTEX、Ocean Signal、NAL Technologies、SKYTRAC、Flight Data Systems、FreeFlight Systems、APS Aerospace、TRX Systems、Trakka Systems、Digital Barriers、Sightline Intelligence、Alereonが含まれます。2013年以降、17件を超える買収を通じて構築された当グループは、200件以上の特許を保有し、35か国以上の顧客から信頼を獲得しています。世界中の航空宇宙、防衛、救難業務において、Acronの事業は、多くの場合信頼される単独調達の地位を確立しており、オペレーターがより安全に飛行し、迅速に行動し、常に連絡を取り合い、命がかかった状況において、迅速に対応できるよう支援しています。詳細は www.acrontechnologies.comをご覧ください。

TJCについて

TJC LP（旧称：The Jordan Company）は、40年以上にわたり、多角化された産業、産業技術、物流・ビジネスサービス、デジタル・電力インフラ、ヘルスケア、消費財など、幅広い業界の最高経営責任者（CEO）、創業者、そして起業家とともに働いてきました。2026年6月30日現在で313億ドルの運用資産残高を有するTJCは、24年以上にわたり90件以上の投資案件を共に手掛けてきたシニア・リーダーシップチームによって運営されています。TJCはニューヨーク、シカゴ、マイアミ、スタンフォードに事務所を構えています。詳細は www.tjclp.comをご覧ください。

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