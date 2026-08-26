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FlightSafety International bereikt overeenkomst over de overname van de commerciële opleidingsoplossingen van Acron Technologies

De overeenkomst breidt de opleidings- en simulatiecapaciteiten van FlightSafety op de internationale commerciële luchtvaartmarkt uit

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. (FSI), een toonaangevende wereldwijde leverancier van luchtvaartopleidingen en simulatietechnologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten met Acron Technologies, een portefeuillebedrijf van TJC LP. Het betreft de overname van de activiteiten van Commercial Training Solutions (CTS), inclusief de onderdelen Training Systems, Training Services, Aviation Academy en Driver Training. De overeenkomst betekent een belangrijke uitbreiding van de capaciteiten van FSI op de commerciële luchtvaartmarkt, in aanvulling op zijn mogelijkheden op het gebied van simulatorproductie. Ook vergroot het hiermee zijn internationale voetafdruk.

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