FlightSafety International達成收購Acron Technologies旗下商業訓練解決方案業務的協議

俄亥俄州哥倫布--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的航空訓練與模擬技術供應商FlightSafety International Inc. (FSI)今日宣布，已與TJC LP旗下投資組合公司Acron Technologies簽署最終協議，以收購其商業訓練解決方案(CTS)業務，包括訓練系統、訓練服務、航空學院及駕駛訓練產品組合。該協議代表FSI在商用航空市場能力的重大擴充，將進一步擴大並補充其模擬器製造能力和全球訓練網路。

CTS在商用航空訓練與模擬領域擁有超過80年的經驗。憑藉在商用航空公司模擬器製造領域的深厚經驗累積，CTS在其發展歷程中已累計交付超過850台訓練裝置，目前全球有300多台全飛行模擬器投入使用。其分佈在美國、英國和泰國的訓練與製造基地致力於為飛行員和駕駛訓練系統以及航空公司學院計畫提供支援。

FlightSafety International執行長Eric Hinson表示：「我們欣然歡迎CTS加入FlightSafety。CTS在商用模擬和訓練方面的專業能力與我們的長期成長策略高度契合，將使FlightSafety能夠更好地服務於全球航空公司的訓練需求。」

CTS總裁David Coward表示：「FlightSafety International是CTS的理想投資方。雙方優勢互補，擁有深厚的技術專長，並共同致力於為商用航空業提供世界一流的訓練解決方案。透過此次交易，我們將能夠進一步投資於訓練技術、擴大全球業務版圖，並在保持客戶所期望的高水準服務的同時，為它們創造更大的價值。」

此次協議的簽署適逢商用航空訓練需求持續成長之際。據預測，全球商用航空公司機隊規模將從2025年的約28,000架成長至2045年的超過5萬架，這將進一步提升對商業訓練能力和先進模擬技術的需求。

本次交易可望於2026年第四季完成，具體取決於特別成交條件的達成。

在本次交易中，RBC Capital Markets, LLC和Harris Williams擔任Acron Technologies的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任法律顧問。Baker McKenzie擔任FSI的法律顧問。

關於 FlightSafety International Inc.

FlightSafety International是卓越的專業航空訓練公司，為教育、商用、政府和軍事機構提供飛行模擬器、視覺系統和顯示裝置。2026年，公司迎來成立75周年，代表其透過嚴格的實戰訓練計畫提升航空安全已逾70載，訓練對象涵蓋來自170多個國家的飛行員、技術人員及其他專業人員。目前，FSI在六大洲的學習中心和訓練基地營運著全球規模最大的先進全飛行模擬器機隊之一。如欲瞭解更多資訊，請造訪flightsafety.com。

關於Acron Technologies

Acron Technologies是一個關鍵任務航太與國防技術平台，致力於拯救生命、打造更安全的天空。Acron平台圍繞兩大事業部門設立——航太解決方案和國防與救援技術——匯聚航空電子、韌性連線、先進影像處理與分析、可靠定位、導航與授時、救援及飛行資料服務等領域的專業化企業，包括Acron Aviation、ACR Electronics、ARTEX、Ocean Signal、NAL Technologies、SKYTRAC、Flight Data Systems、FreeFlight Systems、APS Aerospace、TRX Systems、Trakka Systems、Digital Barriers、Sightline Intelligence和Alereon。自2013年以來，該集團透過17次以上的收購不斷壯大，擁有超過200項專利，服務於35個以上國家的客戶。在世界各地的航太、國防和救援行動中，Acron旗下企業擁有備受信賴且往往是獨家供應的市場地位，協助營運商更安全地飛行、更快速地行動、保持互連互通，並在生死攸關的時刻迅速回應。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.acrontechnologies.com。

關於TJC

40多年來，TJC LP（前身為The Jordan Company）一直與多元化工業、工業科技、物流與商業服務、數位與電力基礎設施、醫療保健和消費品等多個產業的執行長、創辦人和企業家密切合作。截至2026年6月30日，TJC的資產管理規模達313億美元，由一支資深領導團隊管理，該團隊擁有超過24年的協同投資經驗，累計完成投資90餘筆。TJC在紐約、芝加哥、邁阿密和史丹佛設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tjclp.com。

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