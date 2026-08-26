FlightSafety International conclut un accord pour acquérir les solutions de formation commerciale d'Acron Technologies

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. (FSI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de formation et de simulation aéronautiques, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Acron Technologies, une société du portefeuille de TJC LP, portant sur l'acquisition de sa division Commercial Training Solutions (CTS), notamment ses systèmes et services de formation, son école de pilotage commercial et sa formation d'opérateurs. Cet accord représente un important développement de FSI sur le marché de l'aéronautique commerciale, qui vient développer et compléter ses capacités de fabrication de simulateurs et son réseau mondial de formation.

CTS bénéficie de plus de quatre-vingts ans d'expérience en matière de formation et de simulation en l'aéronautique commerciale. Forte d'une longue expérience dans la fabrication de simulateurs de vol pour l'aviation commerciale, CTS a livré plus de 850 appareils de formation au cours de son histoire, dont plus de 300 simulateurs de vol complets (FFS) actuellement en service dans le monde entier. Ses sites de formation et de production aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Thaïlande prennent en charge les systèmes de formation des pilotes et des opérateurs ainsi que les programmes des écoles de pilotage commercial.

« Nous sommes très heureux d'accueillir CTS au sein de FlightSafety », a déclaré Eric Hinson, CEO de FlightSafety International. « Son expertise en matière de simulation et de formation commerciales s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance à long terme et permettra à FlightSafety de mieux répondre aux besoins de formation des compagnies aériennes du monde entier. »

« FlightSafety International est l'investisseur idéal pour CTS. Cette relation nous permet d'offrir des compétences complémentaires, une expertise technique de premier plan et un engagement commun à fournir des solutions de formation de calibre mondial pour l'industrie aéronautique commerciale », a déclaré David Coward, président de CTS. « Grâce à cette transaction, nous pourrons investir davantage dans les technologies de formation, élargir notre présence mondiale et optimiser la valeur proposée à nos clients, tout en maintenant le haut niveau de service qu'ils attendent. »

Cet accord intervient alors que la demande de formation dans l'aviation commerciale ne cesse d'augmenter. La flotte mondiale d'avions commerciaux devrait passer d'environ 28 000 appareils en 2025 à plus de 50 000 d'ici 2045, ce qui aura pour effet d'augmenter la demande en matière de capacités de formation commerciale et de technologies de simulation avancées.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

RBC Capital Markets, LLC et Harris Williams ont agi à titre de conseillers financiers auprès d'Acron Technologies dans le cadre de cette transaction, et Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique. Baker McKenzie a agi à titre de conseiller juridique auprès de FSI.

À propos de FlightSafety International Inc.

FlightSafety International est une entreprise de formation aéronautique de premier plan et un fournisseur de simulateurs de vol, de systèmes visuels et d'écrans pour les établissements d'enseignement, les entreprises, les gouvernements et les forces armées. En 2026, l'entreprise a célébré son 75e anniversaire, marquant ainsi plus de sept décennies d'engagement pour la sécurité aérienne grâce à des programmes de formation rigoureux en contexte réel dispensés aux pilotes, techniciens et autres professionnels de plus de 170 pays. FSI exploite actuellement l'une des plus importantes flottes mondiales de FFS de premier plan, réparties dans des centres de formation sur six continents. Pour plus d'informations, rendez-vous sur flightsafety.com.

À propos d'Acron Technologies

Acron Technologies est une plateforme technologique aérospatiale et de défense stratégique, conçue pour sauver des vies et garantir la sécurité aérienne. Structurée en deux secteurs, Solutions aérospatiales et Technologies de défense et de sauvetage, la plateforme Acron regroupe des entreprises spécialisées en avionique, en connectivité résiliente, en traitement et analyse d'images avancés, en positionnement, en navigation et synchronisation sécurisées, en sauvetage et en services de données de vol. Citons parmi celles-ci, Acron Aviation, ACR Electronics, ARTEX, Ocean Signal, NAL Technologies, SKYTRAC, Flight Data Systems, FreeFlight Systems, APS Aerospace, TRX Systems, Trakka Systems, Digital Barriers, Sightline Intelligence et Alereon. Constitué après avoir finalisé plus de 17 acquisitions depuis 2013, le groupe détient plus de 200 brevets et compte des clients dans plus de 35 pays. Présentes dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des opérations de sauvetage dans le monde entier, les entreprises d'Acron sont dignes de confiance, souvent en tant que fournisseur unique, permettant ainsi aux opérateurs d'améliorer la sécurité en vol, de se déplacer plus rapidement, de rester connectés et d'intervenir efficacement lorsque des vies sont en jeu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.acrontechnologies.com.

À propos de TJC

TJC LP, anciennement The Jordan Company, accompagne depuis plus de 40 ans des CEO, des fondateurs et des entrepreneurs issus de divers secteurs, notamment de l'industrie diversifiée, des technologies industrielles, de la logistique et services aux entreprises, des infrastructures numériques et énergétiques, de la santé et de la consommation. Avec 31,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, TJC est dirigée par une équipe de direction expérimentée qui a financé en commun depuis plus de 24 ans plus de 90 projets. TJC possède des bureaux à New York, Chicago, Miami et Stamford. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tjclp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.