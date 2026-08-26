FlightSafety International schließt Vereinbarung zur Übernahme der Commercial Training Solutions von Acron Technologies

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. (FSI), ein weltweit führender Anbieter von Luftfahrt-Ausbildungs- und Simulationstechnologie, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Acron Technologies, einem Portfoliounternehmen von TJC LP, über den Erwerb des Geschäftsbereichs „Commercial Training Solutions“ (CTS) unterzeichnet hat, einschließlich der Bereiche Trainingssysteme, Trainingsdienstleistungen, Aviation Academy und Fahrertraining. Die Vereinbarung bedeutet eine erhebliche Erweiterung der Kompetenzen von FSI auf dem Markt für die zivile Luftfahrt und erweitert sowie ergänzt die Fähigkeiten des Unternehmens im Simulatorbau sowie seine globale Präsenz im Schulungsbereich.

CTS bringt mehr als acht Jahrzehnte Erfahrung in der Ausbildung und Simulation in der zivilen Luftfahrt mit. Mit einer langjährigen Tradition im Bau von Simulatoren für kommerzielle Fluggesellschaften hat CTS im Laufe seiner Geschichte mehr als 850 Trainingsgeräte ausgeliefert, wobei derzeit weltweit über 300 Vollflugsimulatoren im Einsatz sind. Die Schulungs- und Produktionsstandorte in den USA, Großbritannien und Thailand unterstützen Piloten- und Fahrertrainingssysteme sowie Programme von Flugakademien.

„Wir freuen uns sehr, CTS bei FlightSafety willkommen zu heißen“, sagte Eric Hinson, CEO von FlightSafety International. „Die Expertise von CTS im Bereich der zivilen Simulation und Ausbildung passt zu unserer langfristigen Wachstumsstrategie und wird es FlightSafety ermöglichen, den Ausbildungsbedarf von Fluggesellschaften weltweit besser zu decken.“

„FlightSafety International ist der ideale Investor für CTS. Gemeinsam bringen wir sich ergänzende Kompetenzen, fundiertes technisches Fachwissen und das gemeinsame Engagement ein, erstklassige Ausbildungslösungen für die kommerzielle Luftfahrtindustrie bereitzustellen“, sagte David Coward, Präsident von CTS. „Durch diese Transaktion werden wir in der Lage sein, weiter in Ausbildungstechnologien zu investieren, unsere globale Reichweite auszubauen und unseren Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten, während wir gleichzeitig das hohe Serviceniveau aufrechterhalten, das sie erwarten.“

Die Vereinbarung erfolgt vor dem Hintergrund einer weiterhin steigenden Nachfrage nach Schulungen für die zivile Luftfahrt. Die weltweite Flotte der kommerziellen Fluggesellschaften wird voraussichtlich von rund 28.000 Flugzeugen 2025 auf über 50.000 Flugzeuge bis 2045 anwachsen, was den Bedarf an Schulungskapazitäten und fortschrittlicher Simulationstechnologie erhöht.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für das vierte Quartal 2026 erwartet.

RBC Capital Markets, LLC und Harris Williams fungierten bei der Transaktion als Finanzberater von Acron Technologies, während Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater tätig war. Baker McKenzie fungierte als Rechtsberater von FSI.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International ist ein führendes Unternehmen für professionelle Luftfahrtausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. 2026 feiert das Unternehmen sein 75-jähriges Jubiläum und blickt damit auf mehr als sieben Jahrzehnte zurück, in denen es die Flugsicherheit durch strenge, praxisnahe Ausbildungsprogramme für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus über 170 Ländern gefördert hat. FSI betreibt derzeit eine der weltweit größten Flotten moderner Vollflugsimulatoren in Lernzentren und Ausbildungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

Über Acron Technologies

Acron Technologies ist eine missionskritische Technologieplattform für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, die darauf ausgelegt ist, Leben zu retten und den Luftraum sicherer zu machen. Die Acron-Plattform ist in zwei Segmente gegliedert – „Aerospace Solutions“ und „Defense & Rescue Technologies“ – und vereint spezialisierte Unternehmen in den Bereichen Avionik, ausfallsichere Konnektivität, fortschrittliche Bildverarbeitung und -analyse, gesicherte Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung, Rettung sowie Flugdatendienste, darunter Acron Aviation, ACR Electronics, ARTEX, Ocean Signal, NAL Technologies, SKYTRAC, Flight Data Systems, FreeFlight Systems, APS Aerospace, TRX Systems, Trakka Systems, Digital Barriers, Sightline Intelligence und Alereon. Die Gruppe, die seit 2013 durch mehr als 17 Übernahmen zusammengetragen wurde, hält über 200 Patente und genießt das Vertrauen von Kunden in mehr als 35 Ländern. In den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Rettungseinsätze weltweit nehmen die Acron-Unternehmen vertrauenswürdige, oft exklusive Positionen ein, die es den Betreibern ermöglichen, sicherer zu fliegen, sich schneller fortzubewegen, in Verbindung zu bleiben und zu reagieren, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.acrontechnologies.com.

Über TJC

TJC LP, früher bekannt als The Jordan Company, arbeitet seit mehr als 40 Jahren mit CEOs, Gründern und Unternehmern aus einer Vielzahl von Branchen zusammen, darunter diversifizierte Industrieunternehmen, Industrietechnologie, Logistik und Unternehmensdienstleistungen, digitale und Energieinfrastruktur, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Mit einem verwalteten Vermögen von 31,3 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026) wird TJC von einem Führungsteam geleitet, das seit über 24 Jahren gemeinsam mehr als 90 Investitionen getätigt hat. TJC unterhält Niederlassungen in New York, Chicago, Miami und Stamford. Weitere Informationen finden Sie unter www.tjclp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.