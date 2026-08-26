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FlightSafety International raggiunge un accordo per l'acquisizione delle Commercial Training Solutions di Acron Technologies

L'accordo amplierà le capacità di simulazione e formazione di FlightSafety nel mercato globale dell'aviazione commerciale

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. (FSI), fornitore di punta globale di tecnologia per la formazione di piloti e la simulazione di volo, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo con Acron Technologies, azienda del portafoglio TJC LP, per acquisire la sua attività Commercial Training Solutions (CTS), compreso il suo portafoglio di Training Systems, Training Services, Aviation Academy e Driver Training. L'accordo segna un ampliamento significativo delle capacità di FSI nel mercato dell'aviazione commerciale, ampliando e integrando le sue capacità produttive di simulatori e la presenza globale dell'azienda nel settore dell'addestramento.

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