Ansaldo Energia choisit Kinaxis pour façonner l'avenir des infrastructures énergétiques mondiales

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS) , leader mondial dans le domaine de la planification et de l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement basées sur l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui qu'Ansaldo Energia, leader mondial des technologies de production d’électricité, a choisi la plateforme Kinaxis Maestro™ pour l’aider à orchestrer sa chaîne d’approvisionnement complexe afin de soutenir l’un des marchés des infrastructures connaissant la plus forte croissance au monde.

Depuis plus de 170 ans, Ansaldo Energia occupe une place centrale dans le patrimoine industriel italien, contribuant à façonner l’avenir énergétique du pays tout en s’imposant comme un leader mondial dans le domaine des technologies de production d’électricité. Aujourd’hui, alors que la demande en infrastructures énergétiques fiables s’accélère, sous l’impulsion de l’intelligence artificielle, des centres de données hyperscale, de l’électrification et de la sécurité énergétique, Ansaldo Energia doit gérer des programmes de fabrication de plus en plus complexes et à forte valeur ajoutée, des cycles de production allongés et une chaîne d’approvisionnement en pleine évolution.

Le choix de Kinaxis fait suite à une vaste transformation visant à mettre en place un nouveau modèle opérationnel en phase avec la stratégie de croissance à long terme d’Ansaldo Energia. Après avoir évalué plusieurs plateformes de planification de la chaîne d’approvisionnement de premier plan, l’entreprise a choisi Maestro pour sa capacité à offrir une visibilité de bout en bout, à synchroniser les opérations sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement mondiale et à jeter les bases d’une orchestration opérationnelle basée sur l’intelligence artificielle.

« La demande mondiale en matière de production d'électricité connaît une croissance rapide, ce qui crée de nouvelles opportunités tout en intensifiant la complexité de nos activités », a déclaré Lorenzo M. A. Ferrari, directeur de la chaîne d'approvisionnement et de la planification chez Ansaldo Energia. « Nous avions besoin d’une plateforme de planification capable de nous offrir une visibilité totale sur l’ensemble de nos opérations. Après avoir évalué les principales solutions disponibles sur le marché, Kinaxis s’est démarquée par sa capacité à coordonner la planification à l’échelle de l’entreprise en temps réel, ce qui nous a apporté la flexibilité nécessaire pour anticiper les changements, respecter les délais des projets critiques et tenir systématiquement les engagements sur lesquels comptent nos clients. »

La fabrication d'équipements de production d'électricité à grande échelle exige une grande précision à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Compte tenu des longs cycles de production, des composants à forte valeur ajoutée provenant du monde entier et de la complexité des programmes de fabrication, les entreprises doivent gérer avec soin certains des stocks les plus coûteux du secteur. Même un léger retard dans l'approvisionnement ou la production peut avoir des conséquences opérationnelles et financières importantes, mettant en péril les engagements pris envers les clients, les délais des projets et des millions de dollars de chiffre d'affaires.

« Les entreprises qui construisent les infrastructures énergétiques de demain ne peuvent pas se permettre une planification fragmentée », a déclaré Mark Morgan, président des opérations commerciales mondiales chez Kinaxis. « Aú fur et à mesure que les chaînes d’approvisionnement gagnent en complexité et que la demande ne cesse de s’accélérer, les entreprises doivent être en mesure de comprendre instantanément l’impact des changements, de prendre des décisions en toute confiance et de coordonner les actions à l’échelle de leurs opérations. C’est exactement ce qu’offre Kinaxis, et nous sommes extrêmement fiers d’aider Ansaldo Energia à créer une chaîne d’approvisionnement plus connectée, plus agile et plus résiliente pour l’avenir. »

Dirigée par PwC, partenaire de Kinaxis, cette implémentation aidera Ansaldo Energia à améliorer son exécution, à mieux gérer les matériaux à long délai d'approvisionnement et à mettre en place une chaîne d'approvisionnement plus flexible et plus résiliente, rejoignant ainsi un nombre croissant de fabricants industriels internationaux qui utilisent Maestro.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et sa plateforme de planification et d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, leader du secteur, rendez-vous sur www.kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader dans le domaine de la planification et de l’orchestration modernes de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise soutient les chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et accompagne les personnes qui les gèrent. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro, intégrant l’intelligence artificielle, combine des technologies et des techniques propriétaires qui offrent une transparence et une flexibilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement – de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison du dernier kilomètre. Des marques mondiales de renom nous font confiance pour leur apporter la flexibilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations actuelles. Pour plus d’actualités et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Source : Kinaxis Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.