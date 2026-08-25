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Ansaldo Energia选择Kinaxis，为未来全球能源基础设施赋能

这家意大利历史最悠久的工业公司之一在全球发电技术需求加速增长的背景下，投资引入AI驱动的Maestro平台

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI驱动的供应链规划与协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今日宣布，全球发电技术领军企业Ansaldo Energia已选择Kinaxis Maestro™平台，助力协调其复杂的供应链，以支撑全球增长最快的基础设施市场之一。

170多年来，Ansaldo Energia始终屹立于意大利工业传承的核心，在助力塑造国家能源未来的同时，成长为全球发电技术领域的领军企业。如今，在AI、超大规模数据中心、电气化和能源安全等因素的推动下，随着可靠能源基础设施的需求加速增长，Ansaldo Energia正努力应对日益复杂的高价值制造项目、漫长的生产周期以及快速演变的供应链。

选择Kinaxis是在进行了广泛的转型以建立符合Ansaldo Energia长期增长战略的新运营模式之后作出的决定。在评估了多个领先的供应链规划平台后，该公司最终选择了Maestro，看中的是其提供端到端可视性、同步全球供应链运营以及为AI驱动的运营协调奠定基础的能力。

Ansaldo Energia供应链与规划总监Lorenzo M. A. Ferrari表示：“全球发电需求正在加速增长，这既带来了新的机遇，也增加了我们运营的复杂性。我们需要一个能够对整体运营提供全面可视性的规划平台。在评估了市场上的主流解决方案后，Kinaxis凭借其跨业务实时连接规划的能力脱颖而出，使我们能够灵活应对各种突发事件、确保关键项目按期推进，并始终兑现客户所依赖的承诺。”

制造大型发电设备需要在供应链的每个环节都做到精准把控。漫长的生产周期、全球采购的高价值零部件以及复杂的制造项目，要求企业必须审慎管理一些业内最昂贵的库存。即便是采购或生产中的微小延误，也可能带来重大的运营和财务后果，危及客户承诺、项目进度以及数百万美元的收入。

Kinaxis全球商务运营总裁Mark Morgan表示：“正在建设未来能源基础设施的企业，承受不起规划脱节的代价。随着供应链变得日益复杂、需求持续加速，企业需要能够即时洞察变化的影响、做出自信的决策并在整体运营中协调行动。这正是Kinaxis所能提供的价值所在，我们非常自豪能够帮助Ansaldo Energia打造一个更加互联、敏捷和富有韧性的未来供应链。”

在Kinaxis合作伙伴PwC的牵头下，此次实施将帮助Ansaldo Energia提升执行力、加强对长交货周期物料的管理，并构建更加敏捷、富有韧性的供应链。Ansaldo Energia也因此加入了越来越多使用Maestro的全球工业制造商行列。

如需了解更多关于Kinaxis及其行业领先供应链规划与协调平台的信息，请访问www.kinaxis.com

关于Kinaxis
Kinaxis是现代供应链规划与协调领域的领导者，为复杂的全球供应链提供动力，并为管理供应链的人员提供支持。我们强大的、由AI赋能的供应链协同平台Maestro结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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