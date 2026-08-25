Ansaldo Energia选择Kinaxis，为未来全球能源基础设施赋能

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI驱动的供应链规划与协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今日宣布，全球发电技术领军企业Ansaldo Energia已选择Kinaxis Maestro™平台，助力协调其复杂的供应链，以支撑全球增长最快的基础设施市场之一。

170多年来，Ansaldo Energia始终屹立于意大利工业传承的核心，在助力塑造国家能源未来的同时，成长为全球发电技术领域的领军企业。如今，在AI、超大规模数据中心、电气化和能源安全等因素的推动下，随着可靠能源基础设施的需求加速增长，Ansaldo Energia正努力应对日益复杂的高价值制造项目、漫长的生产周期以及快速演变的供应链。

选择Kinaxis是在进行了广泛的转型以建立符合Ansaldo Energia长期增长战略的新运营模式之后作出的决定。在评估了多个领先的供应链规划平台后，该公司最终选择了Maestro，看中的是其提供端到端可视性、同步全球供应链运营以及为AI驱动的运营协调奠定基础的能力。

Ansaldo Energia供应链与规划总监Lorenzo M. A. Ferrari表示：“全球发电需求正在加速增长，这既带来了新的机遇，也增加了我们运营的复杂性。我们需要一个能够对整体运营提供全面可视性的规划平台。在评估了市场上的主流解决方案后，Kinaxis凭借其跨业务实时连接规划的能力脱颖而出，使我们能够灵活应对各种突发事件、确保关键项目按期推进，并始终兑现客户所依赖的承诺。”

制造大型发电设备需要在供应链的每个环节都做到精准把控。漫长的生产周期、全球采购的高价值零部件以及复杂的制造项目，要求企业必须审慎管理一些业内最昂贵的库存。即便是采购或生产中的微小延误，也可能带来重大的运营和财务后果，危及客户承诺、项目进度以及数百万美元的收入。

Kinaxis全球商务运营总裁Mark Morgan表示：“正在建设未来能源基础设施的企业，承受不起规划脱节的代价。随着供应链变得日益复杂、需求持续加速，企业需要能够即时洞察变化的影响、做出自信的决策并在整体运营中协调行动。这正是Kinaxis所能提供的价值所在，我们非常自豪能够帮助Ansaldo Energia打造一个更加互联、敏捷和富有韧性的未来供应链。”

在Kinaxis合作伙伴PwC的牵头下，此次实施将帮助Ansaldo Energia提升执行力、加强对长交货周期物料的管理，并构建更加敏捷、富有韧性的供应链。Ansaldo Energia也因此加入了越来越多使用Maestro的全球工业制造商行列。

如需了解更多关于Kinaxis及其行业领先供应链规划与协调平台的信息，请访问www.kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链规划与协调领域的领导者，为复杂的全球供应链提供动力，并为管理供应链的人员提供支持。我们强大的、由AI赋能的供应链协同平台Maestro结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

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