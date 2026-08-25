SLB獲選為Havstjerne碳封存專案的策略儲層合作夥伴

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源技術公司SLB（NYSE: SLB）今日宣布，已獲選為挪威北海「Havstjerne」碳封存專案的策略儲層合作夥伴，為其概念與前端工程設計（FEED）階段提供技術與工程服務。Havstjerne是位於挪威的大規模離岸碳封存開發專案，由Harbour Energy（LSE: HBR）與Yinson Production旗下的Stella Maris CCS組成的財團共同營運，旨在服務歐洲各地的工業排放企業。

在Havstjerne合作夥伴為最終投資決策制定技術、成本及進度方案之際，SLB將統籌一個整合性的專案範圍，將地下儲層分析與注氣井設計、水下基礎設施以及封存二氧化碳的監測計畫相互銜接。此工作範圍涵蓋概念研究與FEED，並將由SLB及其OneSubsea™合資公司緊密協作完成。

「碳封存專案正從單一的技術研究轉向整合地下、井筒及海上基礎設施的綜合開發模式。」SLB新能源與工業業務總裁Gavin Rennick表示，「Havstjerne展示了SLB如何將其技術、工程及專案整合能力相結合，協助客戶建立推進大規模碳封存專案所需的技術基礎。」

SLB將負責早期工程研究、地下與儲層成熟度評估以及井筒相關工作，而SLB OneSubsea則負責海底注入系統的概念與FEED，包含模板管匯、全電動採油樹、控制系統、臍帶纜及分配系統等關鍵設施。這種整合模式旨在簡化技術與合約介面，提升整體封存系統的協調效率。

團隊於2025年鑽探的評估井已證實，該儲層的品質非常適合進行二氧化碳的注入與封存，為計畫的後續開發奠定了重要的技術基礎。Havstjerne專案也於2025年獲得了歐盟創新基金（EU Innovation Fund）2.25億歐元的資金支援，並採用低壓浮式封存與注入概念，以確保系統的可靠性、低成本與商業靈活性。

「Havstjerne正在穩步推進，旨在為歐洲工業排放企業提供經濟高效的大規模海上二氧化碳封存服務。」Havstjerne專案經理Mark van Aerssen表示，「這種一體化方案將助力我們進一步明確專案的技術、成本及進度基準，同時加強關鍵介面間的協同配合。」

「Havstjerne專案彰顯了跨價值鏈協作如何推動碳封存解決方案的發展。」Yinson Production技術長Lars Gunnar Vogt表示，「我們堅信，大規模且具有成本競爭力的二氧化碳封存基礎設施將在服務工業排放企業方面發揮重要作用，並期待繼續與Harbour Energy及SLB開展合作。」

要點：

SLB獲選為挪威北海Havstjerne碳封存專案的策略儲層合作夥伴，參與其概念與FEED階段工作。

Havstjerne旨在為歐洲的工業排放企業提供大規模的離岸二氧化碳封存方案，並於2025年獲得歐盟創新基金高達2.25億歐元的資金支援。

SLB將統籌協調綜合性工作，涵蓋概念研究與FEED、地下及儲層成熟度評估、井筒以及海底注入系統，並將由SLB及其OneSubsea™合資公司緊密協作完成。

這項整合方法將有助於在最終投資決策前，協助Havstjerne合作夥伴進一步確立專案的技術、成本與進度基準。Havstjerne採用低壓浮式封存與注入概念，以確保系統的可靠性、低成本與商業靈活性。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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